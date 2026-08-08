بزرگراه آرال-خزر؛ گام بلند قزاقستان برای تسلط بر ترانزیت اوراسیا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قزاقستان ساخت یک بزرگراه استراتژیک به طول ۸۰۰ کیلومتر را آغاز کرده است که به محمولههای باری که به سمت شرق و غرب حرکت میکنند، اتصال جادهای کوتاهتری به بنادر دریای خزر میدهد و ضمن کاهش هزار کیلومتری و تا سه روز از سفرها بین اروپا و چین، دسترسی این کشور به بازارهای اروپایی و منطقهای را بهبود میبخشد.
قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، دستور تکمیل این بزرگراه را تا سال ۲۰۲۹ صادر و پیشنهاد کرد که بر اساس آن ارتباط مستقیمتری بین جنوب قزاقستان، کریدور آکتوبه و ساحل خزر برقرار شود.
دولت در حال بازسازی و گسترش بخشهای کیزیلوردا - ساکساولسک و اولگایسین - ساکساولسک در کنار بزرگراه جدید است. این سه پروژه در مجموع ۱۵۷۴ کیلومتر را پوشش میدهند. مقامات انتظار دارند حجم بار سالانه در طول این مسیرها ۲.۵ برابر افزایش یافته و به ۱۳.۲ میلیون تن برسد.
توکایف این تغییر را به عنوان افزودن «ارتباطات افقی» به «شبکههای حمل و نقل عمودی» قزاقستان از نظر تاریخی توصیف کرد و هدف اعلام شده او تبدیل قزاقستان به «یکی از قطبهای لجستیک پیشرو که اروپا و آسیا را به هم متصل میکند» است.
این جاده به مسیر حمل و نقل بینالمللی ترانس خزر یا کریدور میانی منتهی خواهد شد و با استفاده از این جاده، کالاها از قزاقستان به سمت غرب و از طریق دریای خزر، آذربایجان، گرجستان و ترکیه یا از طریق همین مسیر به سمت شرق و آسیای مرکزی و شرقی منتقل شوند. این کریدور مسیر دیگری را برای ورود شرکتهای اروپایی به بازارهای آسیای مرکزی فراهم میکند و گزینههای بیشتری را برای رسیدن به اروپا در اختیار قزاقستان قرار میدهد.
این کریدور اغلب به عنوان یک پل زمینی بین چین و اروپا معرفی میشود، اما طبق تحلیل بانک جهانی، انتظار میرود که بیشتر ترافیک آینده آن در منطقه کریدور ایجاد شود. مدلسازی این بانک پیشبینی میکند که تجارت بین قزاقستان، آذربایجان و گرجستان و اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰، ۲۸ درصد افزایش یابد، در حالی که حمل و نقل بین قارهای کمتر از ۴۰ درصد از کل حجم را تشکیل میدهد. بنابراین، مورد تجاری شامل صادرات قزاقستان به غرب، کالاهای اروپایی به شرق و محمولههای منطقهای است که هرگز مسافت کامل بین اروپا و چین را طی نمیکنند.
قزاقستان با زیرساختهایی که از قبل در حال استفاده هستند، وارد این رقابت شده است. این کشور مرز مستقیمی با چین دارد، خطوط راهآهن آن در سراسر کشور بار حمل میکنند و بنادر دریای خزر را اداره میکند. ازبکستان در حال پیشبرد راهآهن چین - قرقیزستان - ازبکستان و سایر مسیرها است، اما روزنامه تایمز آسیای میانه پیش از این گزارش داده بود که قزاقستان در حال حاضر موقعیت قویتری را حفظ کرده است، زیرا چندین پروژه بزرگ رقبای آن هنوز در حال ساخت هستند یا در مرحله برنامهریزی باقی ماندهاند.
مسئله تعیینکننده، عملکرد در کل سفر خواهد بود. اگر محموله در مرز، بندر یا کشتی منتظر بماند، یک بزرگراه کوتاهتر ارزش خود را از دست میدهد. ظرفیت کشتیهای دریای خزر، برنامههای قابل پیشبینی، تعرفههای هماهنگ، رویههای گمرکی سریعتر و تبادل دادههای بلادرنگ، تعیین میکند که چه مقدار از زمان صرفهجویی شده در خشکی به مشتری میرسد.
قزاقستان، آذربایجان و گرجستان در حال کار بر روی این پیوندهای عملیاتی، از جمله قیمتگذاری در طول مسیر و هماهنگی دیجیتال هستند.
بزرگراه آرال - خزر، شکاف خاصی بین مسیرهای موجود شرق - غرب قزاقستان و بنادر دریای خزر آن را پر میکند و تکمیل طرح طبق برنامه و همراه با عملیات مرزی و کشتیرانی روانتر، شبکه حمل و نقل کشور را منسجمتر کرده و ادعای رهبری لجستیک اوراسیا را تقویت میکند.
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