به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملات اخیر عربستان به مواضع نیروهای الحشد الشعبی در عراق و همزمان با ادامه حملات به زیرساخت‌های انرژی سعودی، فضای سیاسی و امنیتی عراق وارد مرحله تازه‌ای شده است. طی دو روز گذشته، شماری از گروه‌های مقاومت عراقی با محکوم کردن حملات ریاض، بر ضرورت پاسخ متقابل به آن تأکید کرده‌اند؛ موضعی که از احتمال ورود پرونده عراق به دور جدیدی از رویارویی‌های منطقه‌ای حکایت دارد.

در تازه‌ترین موضع‌گیری، دبیرکل جنبش نجباء عراق اعلام کرد که «دیپلماسی در قبال آل‌سعود بی‌فایده است» و تأکید کرد حملات عربستان به مواضع الحشد الشعبی نباید بدون پاسخ باقی بماند.

وی با اشاره به حملات اخیر به پایگاه‌های نیروهای بسیج مردمی عراق، خواستار اتخاذ پاسخی شد که مانع تکرار چنین اقداماتی از سوی ریاض شود.

شیخ اکرم الکعبی در سخنانی اظهار کرد: برای همه برادران روشن خواهد شد که گزینه دیپلماسی در قبال رژیم آل‌سعودِ وهابی، گزینه‌ای بی‌ثمر است؛ زیرا این رژیم دارای انحراف اعتقادی است و پشت سر بسیاری از توطئه‌هایی قرار داشته که عراق و ملت آن را هدف گرفته‌اند. دست‌های این رژیم به خون مردم ما آلوده است؛ از جمله با تأمین مالی و ارسال هزاران خودروی بمب‌گذاری‌شده و عملیات تروریستی که برای کشتن بی‌گناهان، زنان و کودکان به کار گرفته شد.

دبیرکل نجباء در ادامه افزود: این رژیم منفور را می‌بینید که در برابر مسلمانان، همچون موجودی هار و سرکش رفتار می‌کند، اما هم‌زمان در برابر صهیونیست‌ها و دشمنان اسلام، همچون گاو شیردهی ظاهر شده و در برابر آنان خاضع و ذلیل است. از این رو، راه درست و قاطع برای برخورد با چنین رژیمی، چیزی جز پاسخ متناسب و بازدارنده نیست؛ همان‌گونه که باید در برابر جنایت‌ها و تجاوزهای آن ایستادگی کرد. این اقدام باید در حدی باشد که وفاداری به خون شهدای گرانقدر ما، به‌ویژه شهدای حشد الشعبی که قربانی اقدامات خائنانه شدند، محقق شود.

وی تاکید کرد: آیا غرامت‌های مالی می‌تواند خون‌های مقدس آنان را جبران کند؟ آیا هیچ مبلغی می‌تواند شادی را به یتیمان، مادران داغدار و همسران بیوه آنان بازگرداند؟! هرگز! تمام ثروت دنیا با یک قطره از خون شهدای گرانقدر عراق برابری نمی‌کند.

الکعبی افزود: موشک با موشک پاسخ داده می‌شود و آتش تنها با آتش پاسخ می‌گیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حملات هوایی اخیر به مواضع الحشد الشعبی، با واکنش تند دولت عراق نیز روبه‌رو شده است. بغداد این حملات را نقض حاکمیت ملی خود دانسته است، با این حال، همزمان دولت عراق تلاش کرده از گسترش درگیری جلوگیری و بر حفظ ثبات داخلی و جلوگیری از تشدید تنش‌های منطقه‌ای تأکید کند.

در مقابل، طی ۴۸ ساعت گذشته حملات به زیرساخت‌های انرژی عربستان نیز شدت گرفته است. وزارت انرژی عربستان حمله به تأسیسات آرامکوی جازان را تأیید کرده و گزارش‌هایی نیز از وقوع انفجار در نیروگاه گازی «بری» آرامکو در منطقه جبیل منتشر شده است. این تحولات نشان می‌دهد تأسیسات راهبردی انرژی عربستان همچنان در معرض تهدید قرار دارند و دامنه تنش از میدان عراق به عمق خاک سعودی نیز کشیده شده است.

اگرچه برخی گروه‌های مقاومت عراق از آمادگی برای پاسخ سخن گفته‌اند، اما ائتلاف «مقاومت اسلامی عراق» روز گذشته اعلام کرد که اجرای پاسخ برنامه‌ریزی‌شده را بنا به درخواست برخی رهبران سیاسی عراقی به تعویق انداخته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در کنار آمادگی نظامی، تلاش‌هایی برای مدیریت تبعات سیاسی و امنیتی هرگونه اقدام متقابل نیز در جریان است.

حملات اخیر عربستان نه‌تنها نقض آشکار حاکمیت ملی عراق، بلکه تداوم سیاست مداخله‌جویانه ریاض در تحولات داخلی این کشور به شمار می‌رود؛ سیاستی که طبق تاکید مقامات عراقی و گروه‌های مقاومت، به جای کمک به ثبات منطقه، بر دامنه ناامنی و تنش می‌افزاید. در همین چارچوب، گروه‌های مقاومت عراق تأکید دارند تا زمانی که حملات و مداخلات نظامی علیه عراق ادامه داشته باشد، حق پاسخ متقابل برای دفاع از حاکمیت و امنیت این کشور محفوظ خواهد بود و مسئولیت هرگونه تشدید بحران نیز متوجه طرف آغازکننده این اقدامات است.

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