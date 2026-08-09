به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که تجاوزات و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی در خاک سوریه در سایه انفعال و همدستی رژیم ابومحمد جولانی همچنان گسترش می‌یابد، منابع سوری از گسترش تجاوزات صهیونیست‌ها به جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند که نیروهای اشغالگر صهیونیستی به منطقه سد المنطره در حومه شمال غربی قنیطره، در نزدیکی روستای الصمدانیه الغربیه، در حالی که نیروهای ناظر سازمان ملل متحد (UNDOF) تنها چند متر با موقعیت نیروهای اسرائیلی فاصله داشتند، پیشروی کردند.

این منابع گزارش دادند که نیروهای اشغالگر علاوه بر تهاجم به اطراف سد المنطره، به تجاوزات خود به سایر مناطق حومه قنیطره ادامه دادند. نیروهای سازمان ملل در سوریه هم خسارات ناشی از تهاجم اسرائیل به روستای الصمدانیه را بررسی کردند.

نظامیان صهیونیست همچنین پس از ایجاد یک مانع خاکی موقت، جاده متصل کننده الصمدانیه الشرقیه و شهر خان ارنبه را مسدود کردند. این اقدام همزمان با استقرار یک بولدوزر، یک تانک و بیش از 50 نظامی در امتداد جاده بود که باعث اختلال در رفت و آمد شد.

نهاد موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه هم گزارش داد که یک گشت اسرائیلی متشکل از دو تانک ، دو بولدوزر و سایر خودروهای نظامی، وارد الصمدانیه الغربیه شده و زمین‌های کشاورزی را تخریب کرد.

منابع محلی سوری گزارش دادند که صهیونیست‌ها به حرکت در امتداد جاده‌های اصلی و اعمال کنترل بر برخی مسیرهای حیاتی ادامه دادند که نشان دهنده برنامه آنها برای تسلط بر این مناطق است.

شهروندان سوری که نام خود را فاش نکردند، با انتقاد تند از رژیم جولانی و مقامات آن گفتند که سکوت دولت موقت در برابر تجاوزات مکرر اشغالگران اسرائیلی، به آنها آزادی عمل بیشتری برای ادامه‌ حملات و گسترش اشغالگری در خاک سوریه می‌دهد.

این تجاوزات صهیونیست‌ها با ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی موقت در طول حملات و بازرسی رهگذران و خانه‌های غیرنظامیان در روستاها و شهرهایی که نیروهای اسرائیلی وارد آنها شده‌اند، همراه است و باعث نگرانی ساکنان محلی در مورد گسترش و فراوانی این عملیات‌ها شده است.

تجاوزات صهیونیست‌ها شامل حمله، بازداشت غیرنظامیان، نقض حریم هوایی، ایجاد ایست بازرسی و آزار شهروندان، حملات هوایی و توپخانه‌ای و سایر اشکال تجاوز می‌شود.

ساکنان جنوب سوریه طی یک سال گذشته دائماً در وضعیت اضطراب و وحشت قرار داشته‌اند و نیروهای اشغالگر صهیونیستی با حملات شبانه، آزار و اذیت در ایست‌بازرسی‌ها، پرواز مکرر هواپیماهای شناسایی در حریم هوایی سوریه و سایر اشکال تجاوز، فرصت داشتن یک زندگی عادی را از شهروندان سوری سلب کرده‌اند.

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