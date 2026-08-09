افتتاح رویداد «محرم و عاشورا در آیینه اسناد وزارت امور خارجه» با حضور وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد «محرم و عاشورا در آئینه اسناد وزارت امور خارجه» روز یکشنبه ۱۸ مرداد به همت مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، با حضور سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، علیاکبر صالحی رئیس بنیاد ایران شناسی و وزیر اسبق امور خارجه، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دیپلماتها، سفرا و پژوهشگران ایرانی و خارجی افتتاح شد.
در این مراسم اسناد، آثار و پژوهشهای مرتبط با محرم و قیام عاشورای امام حسین(ع) به نمایش درآمده است.
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