وضع جو بایدن وخیم است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هانتر بایدن در مصاحبه‌ای درباره وضعیت پدر خود اعلام کرد که سرطان پروستات جو بایدن به سایر نواحی بدن گسترش یافته و درد قابل توجهی برای او ایجاد کرده است.

هانتر بایدن گفت: سرطان گسترش یافته، استخوان‌های او را گرفته و فراتر از آن رفته است. این بسیار دردناک است.

بایدن در ۸۳ سالگی، مسن‌ترین فردی بود که ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت و سن او در طول چهار سال ریاست جمهوری به یک نگرانی عمده تبدیل شده بود.

بایدن و مشاوران کاخ سفید او نیز به دلیل اتهامات درخصوص تلاش برای پنهان کردن جدیت مشکلات سلامتی رئیس جمهور سابق آمریکا، مورد انتقاد شدید قرار گرفتند.

رئیس جمهور سابق آمریکا در ماه مه سال گذشته و کمتر از چهار ماه پس از ترک کاخ سفید، ابتلای خود به سرطان خود را اعلام کرد.

سن و سلامت بایدن همواره از نگرانی‌های اصلی رأی‌دهندگان بوده است. وی در ۸۳ سالگی، پس از عملکردی ضعیف در مناظره با دونالد ترامپ، از رقابت انتخاباتی ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) انصراف داد.

سپس کامالا هریس معاون وی جایگزین شد، اما در انتخابات از ترامپ شکست خورد.

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