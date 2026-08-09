یدیعوت آحارانوت: اسرائیل در جهان منزوی و منفور شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که جنگ با ایران نشان داد اسرائیل چقدر در جهان مطرود و منزوی است.
این رسانه در ویژه نامه خود به سراغ شخصیتهای عمده صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی رفت و از آنها درباره راهبرد واقعی آنها به دور از ایدههای شعاری و پوپولیستی پرسید.
سوای گفتگو و انعکاس نظرات رهبران احزاب و جریان های مختلف سیاسی در رژیم صهیونیستی در مقدمه این نوشتار بسیار طولانی تاکید شده است، در سالهای منتهی به عملیات 7 اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) این توهم در بسیاری از مسئولین اسرائیلی به وجود آمد که شرایط در حال بهبود است، این در حالی است که اسرائیل از زمان شکل گیری خود بین جنگ و صلح در نوسان بود، جنگهای خونین جای خود را به درگیریهای بسیار کوتاه دادند، سه کشور اسلامی با اسرائیل روابط دیپلماتیک علنی برقرار کردند و از آن مهمتر پای عربستان هم تا نزدیکی میز مذاکره کشیده شده بود، اما ناگهان همه چیز 180 درجه تغییر کرد و طی چند سال اخیر این شرایط بدتر شد.
به اعتراف این رسانه صهیونیستی، وقوع این عملیات و جنگی که پس از آن درگرفت، خطری را برملا کرد که اسرائیلیها همواره از آن آگاه بودند، اما ترجیح میدادند آن را سرکوب کنند، یعنی در حالی که تل آویو در توهم «سازش به هر قیمتی» غرق شده بود، ایران بیهیچ بازدارندهای روزبهروز قدرتمندتر میشد و ما را در حلقهای از آتش محاصره میکرد.
سیاست سازش یکباره فروپاشید و از آن پس، درگیری اسرائیل و فلسطین خونینتر (جنایتکارانه و ددمنشانه تر) از هر زمان دیگری شده و باعث شد اسرائیل(رژیم صهیونیستی) در بخشهای بسیاری از جهان بهکلی منفور گشته است.
در چنین فضایی، برای همگان روشن شده که دیگر نمیتوان از پرداختن به پرسش اصلی طفره رفت که در منطقهای که هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت، راه حل و راهکار شخصیت های اسرائیل برای این واقعیت چیست؟
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