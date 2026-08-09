به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که نهادهای نظامی و امنیتی این رژیم در حال بررسی خروج از بخش‌هایی از غزه و تحویل آن به نهاد بین‌المللی هستند.

ویگاه العربی الجدید گزارش داد که نهادهای امنیتی و نئامی اسرائیل در حال بررسی خروج ارتش این رژیم از برخی نقاط تحت اشغال خود در نوار غزه و واگذاری این مناطق به نیروهای بین‌المللی هستند؛ اقدامی که به نوشته این رسانه، در چارچوب فشارهای آمریکا بر اسرائیل برای ورود به مرحله بعدی طرح مربوط به غزه انجام می‌شود.

بر اساس گزارش این رسانه، شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل شامگاه شنبه اعلام کرد که نهادهای امنیتی این رژیم موضوع خروج از برخی مواضع تحت کنترل ارتش اسرائیل در نوار غزه و تحویل آنها به نیروهای بین‌المللی را بررسی کرده‌اند.

یک مقام امنیتی اسرائیلی در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ مدعی شده است که آمریکا «گزینه‌های زیادی برای اسرائیل باقی نگذاشته» و تل‌آویو را به سمت «مشکلی در غزه» سوق می‌دهد.

با این حال، این مقام اسرائیلی جزئیاتی درباره نقاطی که احتمال خروج نیروهای اسرائیلی از آنها مطرح شده یا زمان احتمالی اجرای این اقدام ارائه نکرده است.

فشار واشنگتن برای ورود به مرحله بعدی

بر اساس این گزارش، مذاکرات درباره طرحی ادامه دارد که شامل خروج تدریجی ارتش اسرائیل از نوار غزه، ورود یک نیروی بین‌المللی، تشکیل یک دولت تکنوکرات برای اداره غزه و خلع سلاح حماس است.

در همین چارچوب، «شورای صلح» تشکیلاتی که توسط ترامپ و خارج از اراده فلسطینی‌ها در غزه تشکیل داده است، اعلام کرده که در مذاکرات با حماس پیشرفت‌هایی حاصل شده و قرار است چارچوب جدید توافق و جدول زمانی اجرای آن برای تصویب به کابینه امنیتی و سیاسی اسرائیل ارائه شود.

طبق گزارش العربی الجدید، حماس پیش‌تر با اصل خلع سلاح در مقابل خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه و آغاز روند بازسازی موافقت کرده است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه را برای ورود به مرحله بعدی توافق فراهم کند.

این تحولات همزمان با سفر برد کوپر، فرمانده ستاد تروریستی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، به فلسطین اشغالی صورت گرفته است.

بر اساس گزارش شبکه عبری کان، کوپر با ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل و شماری از فرماندهان و مقام‌های ارشد نظامی این رژیم دیدار کرده است. قرار است در جریان این سفر، وضعیت جبهه‌های مختلف و تحولات امنیتی منطقه مورد بررسی مشترک قرار گیرد.

این سفر در شرایطی انجام شده که آمریکا همچنان سطح آماده‌باش بالایی را در منطقه و اسرائیل حفظ کرده است. بنا بر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ده‌ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده و سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا در منطقه مستقر هستند و هزاران نظامی آمریکایی نیز در منطقه حضور دارند.

پایگاه نیروهای بین‌المللی در غزه

در همین حال، روزنامه گاردین گزارش داده است که «شورای صلح» در حال برنامه‌ریزی برای احداث نخستین پایگاه نظامی نیروهای بین‌المللی حافظ ثبات در نوار غزه است.

این پایگاه قرار است ظرفیت استقرار حدود ۱۵۰ نظامی را داشته باشد و در منطقه‌ای که هم‌اکنون تحت اشغال ارتش اسرائیل قرار دارد، در فاصله‌ای حدود یک مایل از حصار مرزی احداث شود. بر اساس این گزارش، قرار است یک واحد از نیروهای مراکشی در این پایگاه مستقر شود.

العربی الجدید می‌نویسد شورای صلح برای احداث این پایگاه یک قرارداد اولیه با یک شرکت آمریکایی صادر کرده، هرچند این قرارداد هنوز به صورت نهایی منعقد نشده است.

اختلاف بر سر زمان خروج اسرائیل

یکی از مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف، زمان‌بندی خروج نیروهای اسرائیلی و آغاز بازسازی غزه است.

اسرائیل بر این موضع اصرار دارد که روند بازسازی پیش از خلع سلاح حماس آغاز نشود. در مقابل، گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد شورای صلح ممکن است بازسازی مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل را بدون انتظار برای تکمیل کامل روند خلع سلاح آغاز کند.

همزمان، اسرائیل نیز در حال بررسی طرحی برای بازسازی مرحله‌ای غزه است که بر اساس آن، روند بازسازی از رفح آغاز خواهد شد و سپس به مناطق دیگر جنوب نوار غزه گسترش پیدا خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه مناطق مورد نظر از سلاح پاک‌سازی شده باشند.

خروج محدود یا آغاز روند عقب‌نشینی؟

العربی الجدید در بخش پایانی گزارش خود نوشت که طرح بررسی‌شده از سوی نهادهای امنیتی اسرائیل می‌تواند نخستین گام عملی برای انتقال بخشی از مسئولیت امنیتی در غزه به نیروهای بین‌المللی باشد؛ با این حال، هنوز مشخص نیست این اقدام در چه مناطقی و با چه جدول زمانی انجام خواهد شد.

از سوی دیگر، گزارش‌های پیشین نشان می‌دهد که اسرائیل همچنان خروج کامل از غزه را به خلع سلاح حماس مشروط می‌کند. بنابراین، بررسی خروج از برخی نقاط و تحویل آنها به نیروهای بین‌المللی الزاماً به معنای پذیرش خروج کامل اسرائیل از نوار غزه نیست.

همزمان حماس نیز شرط کرده است که تا زمان آغاز خروج ارتش اشغالگر از غزه، روند تحویل سلاح خود به کمیته فلسطینی را آغاز نخواهد کرد.

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