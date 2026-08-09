ایران و دیگر کشورهای اسلامی به «پیمان دفاعی مکه» بپیوندند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نایب رئیس جماعت اسلامی پاکستان از توافق دفاعی میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه با عنوان «پیمان دفاعی مکه» استقبال کرد و گفت این توافق، نسیم تازهای برای اتحاد جهان اسلام است.
لیاقت بلوچ اظهار کرد: آرزوی امت اسلامی همواره این بوده است که جهان اسلام و ملتهای مسلمان در کنار یکدیگر متحد شوند. پیمان دفاعی مکه میتواند در حوزههای دفاعی، دیپلماتیک، صنعتی و تجاری برای کشورهای اسلامی بسیار مهم باشد.
وی خواستار گسترش این توافق و پیوستن کشورهای بیشتری به آن شد و گفت: قطر، ایران، اندونزی، مالزی و بنگلادش نیز باید به این پیمان دفاعی ملحق شوند.
نایب رئیس جماعت اسلامی پاکستان همچنین تأکید کرد: پایگاههای نظامی آمریکا برای حفاظت از کشورهای مسلمان ایجاد نشدهاند، بلکه هدف آنها تأمین و حفظ منافع و اهداف آمریکا است.
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