به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از پیگیری ابعاد قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد و تأکید کرد: پس از رسیدن به نتیجه نهایی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، در گفت وگویی با اشاره به آخرین پیگیری‌ها درباره قتل حمیدرضا رجب زاده گفت: در مورد قتل آقای رجب‌زاده که اتفاق افتاده است، ابعاد مختلف آن در حال بررسی توسط دستگاه‌های انتظامی امنیتی است.

وی در ادامه اظهار کرد: جای نگرانی نیست؛ اگر نیاز باشد حتما ما در اولین فرصت که نتیجه قطعی به دست ما رسید ان‌شاءالله اطلاع رسانی خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر کشور تصریح کرد: چون این ماجرا ابعاد مختلفی دارد، باید قطعا به نتیجه برسیم و بعد ان‌شاءالله اطلاع رسانی کنیم.

بر اساس این گزارش، صبح دیروز (شنبه ۱۷ مرداد) اخباری درباره ناپدیدشدن فردی به نام حمیدرضا رجب‌زاده و قتل وی منتشر شد.

پس از تایید صحت ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده، به گفته مقامات ذی صلاح تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت آغاز شده است.

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