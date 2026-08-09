تجمعات مردمی امشب؛ تجدید میثاق با شهدای مدافع حرم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تجمعات مردمی امشب؛ همراه با تجدید میثاق با شهدای مدافع حرم و پاسداشت شهدای اقتدار ایران، برگزار می‌شود.

متن بیانیه به شرح زیر است:



۱۸ مرداد، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، فرصتی برای بازخوانی حماسه‌آفرینی و شجاعت مردانی است که با عبور از مرزهای جغرافیایی، تعلقات مادی و محاسبات متعارف، جان خویش را در راه دفاع از حریم اهل‌بیت علیهم‌السلام، امنیت امت اسلامی و صیانت از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تقدیم کردند. شهدای مدافع حرم، فرزندان مکتب عاشورا و تربیت‌یافتگان فرهنگ ایثار و شهادت بودند که در هنگامه‌ی جولان جریان‌های تکفیری و تروریستی با پشتیبانی سیاسی، مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی قدرت‌های استکباری، مردانه ایستادند و اجازه ندادند آتش تروریسم تکفیری به حریم ایران اسلامی برسد.



پدیده شوم داعش و جریان‌های تروریستی تکفیری، بخشی از پروژه‌ای گسترده تضعیف جبهه مقاومت، تجزیه و فرسایش کشورهای منطقه، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و تحمیل نظم مطلوب نظام سلطه بر غرب آسیا بود که مقاومت اسلامی با مجاهدت رزمندگان خود و شهدای والامقام مدافع حرم، نقشه دشمن را به شکست کشاند. در این میان، نام و یاد شهید محسن حججی به‌عنوان نماد نسل مؤمن، بصیر و انقلابی که با شناخت عمیق از جبهه حق و باطل، جان خویش را در مسیر دفاع از حرم و مقاومت اسلامی فدا کرد، برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد بود.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدای جبهه مقاومت و مدافع بزرگ حرم، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همه فرماندهان و رزمندگان شهید حرم، تأکید می‌کند که مکتب مقاومت با شهادت یاران خود متوقف نشده، بلکه خون پاک شهیدان به سرمایه‌ای ماندگار برای تداوم عزت، استقلال، امنیت و اقتدار ملت ایران تبدیل شده است. از این رو از عموم مردم بصیر و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌شود امشب با حضور پرشور در تجمعات شبانه سراسری و میادین سراسر کشور، یاد و نام شهدای مدافع حرم را گرامی داشته و با آرمان‌های بلند آنان تجدید پیمان کنند.

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