  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. آستان حضرت معصومه(س)

حجت‌الاسلام کفیل:

خبرنگاران با تقوا و سخن سدید در برابر شبهات ایستادگی کنند

۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۹
کد مطلب: 1850464
خبرنگاران با تقوا و سخن سدید در برابر شبهات ایستادگی کنند

سخنران محفل تفسیر قران در حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به آیه ۷۰ سوره مبارکه احزاب این آیه را از جمله آیات مهم برای اصحاب رسانه دانست و گفت: خبرنگار باید در بیان مطالب، تقوا را رعایت کند و آنچه را می‌شنود بدون اطمینان و بررسی منتشر نکند؛ بلکه ابتدا از صحت آن مطمئن شود و سپس آن را در اختیار جامعه قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدصادق کفیل در جلسه تفسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، با اشاره به آیه ۷۰ سوره مبارکه احزاب، بر اهمیت تقوا و سخن سدید تأکید کرد و گفت: خبرنگاران باید با رعایت تقوا و بیان سخن محکم و مستند، در برابر شبهات و جریان‌های نادرست ایستادگی کنند.

وی با بیان اینکه ایمان به خدا تنها در پذیرش قلبی خلاصه نمی‌شود، اظهار داشت: کسی که ایمان به خدا را پذیرفته است، باید قوانین و دستورات الهی را نیز بپذیرد و تقوا را در زندگی خود رعایت کند؛ چراکه قوانین الهی برای سعادت و آرامش انسان وضع شده‌اند.

کفیل با اشاره به عبارت «وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا» افزود: سخن سدید، سخنی محکم، دقیق و دارای پشتوانه است که در برابر شبهات و سخنان نادرست ایستادگی می‌کند و نباید به‌گونه‌ای باشد که هر فرد بتواند برداشت متفاوت و نادرستی از آن داشته باشد.

وی با تبریک روز خبرنگار، این آیه را از جمله آیات مهم برای اصحاب رسانه دانست و تصریح کرد: خبرنگار باید در بیان مطالب، تقوا را رعایت کند و آنچه را می‌شنود بدون اطمینان و بررسی منتشر نکند؛ بلکه ابتدا از صحت آن مطمئن شود و سپس آن را در اختیار جامعه قرار دهد.

استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: زبان می‌تواند منشأ بسیاری از گناهان باشد و انسان باید مراقب گفتار خود باشد؛ بنابراین خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای باید تلاش کنند سخنشان موجب تهمت، غیبت، ایجاد شبهه یا شکستن حرمت افراد نشود.

وی در پایان تأکید کرد: همان‌گونه که قرآن کریم بر «قول سدید» تأکید دارد، رسانه نیز باید سخن درست، دقیق، مستند و روشنگر را به جامعه منتقل کند.

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha