خبرنگاران با تقوا و سخن سدید در برابر شبهات ایستادگی کنند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدصادق کفیل در جلسه تفسیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، با اشاره به آیه ۷۰ سوره مبارکه احزاب، بر اهمیت تقوا و سخن سدید تأکید کرد و گفت: خبرنگاران باید با رعایت تقوا و بیان سخن محکم و مستند، در برابر شبهات و جریانهای نادرست ایستادگی کنند.
وی با بیان اینکه ایمان به خدا تنها در پذیرش قلبی خلاصه نمیشود، اظهار داشت: کسی که ایمان به خدا را پذیرفته است، باید قوانین و دستورات الهی را نیز بپذیرد و تقوا را در زندگی خود رعایت کند؛ چراکه قوانین الهی برای سعادت و آرامش انسان وضع شدهاند.
کفیل با اشاره به عبارت «وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا» افزود: سخن سدید، سخنی محکم، دقیق و دارای پشتوانه است که در برابر شبهات و سخنان نادرست ایستادگی میکند و نباید بهگونهای باشد که هر فرد بتواند برداشت متفاوت و نادرستی از آن داشته باشد.
وی با تبریک روز خبرنگار، این آیه را از جمله آیات مهم برای اصحاب رسانه دانست و تصریح کرد: خبرنگار باید در بیان مطالب، تقوا را رعایت کند و آنچه را میشنود بدون اطمینان و بررسی منتشر نکند؛ بلکه ابتدا از صحت آن مطمئن شود و سپس آن را در اختیار جامعه قرار دهد.
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: زبان میتواند منشأ بسیاری از گناهان باشد و انسان باید مراقب گفتار خود باشد؛ بنابراین خبرنگاران و فعالان رسانهای باید تلاش کنند سخنشان موجب تهمت، غیبت، ایجاد شبهه یا شکستن حرمت افراد نشود.
وی در پایان تأکید کرد: همانگونه که قرآن کریم بر «قول سدید» تأکید دارد، رسانه نیز باید سخن درست، دقیق، مستند و روشنگر را به جامعه منتقل کند.
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