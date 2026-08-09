«ایستادگی» چکیده عمر امام شهید است/ گفتمان مقاومت باید به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی «مجاهدان در غربت» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و یاد و خاطره شهدای رسانه، اظهار داشت: امیدوارم خداوند به همه عزیزان در مسیر خطیر و گرانقدری که در پیش دارند، توفیق عنایت فرماید. همچنین ایام پایانی ماه صفر را که مزین به حماسه اربعین حسینی، ایام شهادت پیامبر اعظم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) است، تسلیت می‌گویم.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به اهمیت یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی «مجاهدان در غربت» گفت: این اجلاسیه حرکتی نمادین برای تجلیل از مجاهدانی است که در عرصه‌های مختلف گام برداشته‌اند. در دوره‌های گذشته، پیام رهبر معظم انقلاب، سخنرانی رؤسای محترم قوا و حضور شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شهدای گرانقدر، شهید سلیمانی و شهید لاریجانی را داشته‌ایم که جایشان امروز در این محفل خالی است.

وی ادامه داد: یازدهمین دوره این اجلاسیه به پاسداشت مقام «امام شهید» اختصاص یافته است.

رستمی با بیان اینکه محور اصلی این دوره، «اندیشه و سلوک امام شهید» است، تصریح کرد: ما معتقدیم ۳۷ سال زعامت امت، مدیریت عرصه‌های پیچیده تاریخ معاصر و بیش از ۷۰ سال مبارزه و تحقیق در حوزه معارف اسلامی توسط ایشان، گنجینه‌ای بی‌مثال برای فهم الگوی دین‌داری و تمدن‌سازی فراهم کرده است که قابلیت مطالعه و بررسی‌های عمیق دارد.

وی در تبیین ساحت‌های اندیشه رهبر شهید افزود: یک ساحت، ساحت معرفتی است؛ نگاه تمدن‌ساز ایشان که در آثار و بیاناتشان پیرامون بازطراحی تمدن اسلامی مشهود بود. ساحت دیگر، ساحت سلوکی است؛ اخلاص، دین‌داری عمیق، قرآن‌محوری و نگاه جامع به اسلام. ساحت سیاسی نیز مبارزه با استکبار، نفی سلطه‌پذیری و برخورداری از روحیه جهادی است که عنصر اصلی پیش‌برندگی نظام اسلامی محسوب می‌شود. ساحت امتی نیز نگاه وحدت‌بخش و دفاع از همه مظلومان جهان است که با هدف ایجاد امنیت برای ایران اسلامی صورت می‌گرفت.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تأکید بر اینکه مبارزه با ظلم و استکبار در منظومه فکری امام شهید یک «فریضه ثابت دینی» بود، خاطرنشان کرد: امام شهید ما به عنوان یک اصل راهبردی در برابر دخالت بیگانگان، اعم از استعمارگران انگلیسی و مستکبران آمریکایی، همواره ایستادگی کردند و در این مسیر مقدس، جان خویش را نیز تقدیم نمودند.

رستمی با اشاره به شعار این دوره از اجلاسیه تصریح کرد: مفهوم «ایستادگی» چکیده و خلاصه تمام عمر این مجاهد شهید است؛ کسی که برای خدا قیام کرد، برای خدا ایستاد و در برابر دشمنان تسلیم نشد.

وی در ادامه با اشاره به پیوند عمیق میان مفهوم «ایستادگی» و سیره امام شهید اظهار داشت: ایشان نه تنها خود مظهر ایستادگی بود، بلکه برای امت‌های اسلامی نیز به الگوی استقامت تبدیل شد. آن بزرگ‌مجاهد در راه مستقیم و بی‌حاشیه گام برداشت و در این مسیر هیچ‌گاه دچار تزلزل نشد.

رستمی افزود: عنوان «مجاهدان در غربت» در این دوره که با ایام شهادت امام رضا(ع) مقارن است، پیامی نمادین دارد؛ حضور در جوار مضجع نورانی امام رئوف که محل نزول عواطف و دلبستگی‌های امت است، یادآور این حقیقت است که راهبری و رهبری آن امام شهید، علیرغم شهادتشان، همچنان مداوم و الهام‌بخش است و این ایستادگی با شهادت، دچار هیچ‌گونه خللی نشده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در خصوص برنامه اجرایی این دوره گفت: نشست‌های این اجلاسیه از تهران با حضور مقامات عالی کشوری آغاز شده و در مشهد مقدس و در جوار حرم امام رضا(ع) ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: همچنین با همت علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، نشست‌هایی با محوریت معرفی اندیشه‌های ایشان در کشورهای حوزه مقاومت، آفریقا و آسیای جنوب شرقی طی ماه‌های آینده برگزار خواهد شد.

رستمی در تشریح برنامه‌های بین‌المللی این اجلاسیه افزود: آنچه تاکنون دوستان و عزیزان ما اطلاع داده‌اند، حاکی از آن است که علاقه‌مندان به امام شهید و انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف، ان‌شاءالله بخش‌هایی از برنامه‌ها را پوشش خواهند داد. آنچه امروز مسلم است، اینکه عزیزان در کشورهای سنگال، تانزانیا و اندونزی پیگیر برگزاری اجلاسیه هستند که ان‌شاءالله به محض شکل‌گیری، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

رستمی با اشاره به تجربیات سال اخیر در مواجهه با دشمن تصریح کرد: ما در طول یک سال گذشته شاهد سه جنگ تحمیلی علیه ملت بودیم؛ «جنگ ۱۲ روزه»، «جنگ ۴۰ روزه رمضان» و «جنگ ۱۷ روزه هرمز». در هر سه مورد، ملت ما با ایستادگی و مقاومت، دشمن را ناکام گذاشت و سرافرازانه از میدان خارج شد.

وی با افشای ماهیت پیمان‌شکن نظام سلطه گفت: ما در این وقایع، تجلی دوگانه مقاومت ملت و خباثت مستکبران را شاهد بودیم. رفتارهای خیانت‌بار کسانی که هیچ ارزشی برای تعهدات و پیمان‌های خود قائل نیستند، کاملاً عیان شد؛ به گونه‌ای که دو جنگ را در حین مذاکره آغاز کردند و جنگ ۱۷ روزه هرمز را نیز درست در حالی که تفاهم‌نامه‌ای به ظاهر امضا شده بود، بر ملت تحمیل کردند تا به منافع خود برسند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: البته در هر سه مورد، دشمن با شکست و عقب‌نشینی مواجه شد و این حوادث، برشی کوتاه از ماهیت واقعی نظام استکبار در طول تاریخ است.

رستمی در بخش دیگری از تحلیل خود، پیوند میان عرفان و مقاومت را از شاخصه‌های اصلی این مکتب دانست و بیان کرد: در سیره امام شهید، پیوند عمیق میان مفهوم بندگی خداوند در اخلاق و ایثار جان در پیشگاه محبوب را شاهد هستیم. انسانی که دلبسته و وابسته به خداست، در عین حال شهادت‌طلب و تسلیم‌ناپذیر است.

وی ادامه داد: او فرزندی برومند از مکتب انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته امام راحل و از سردمداران جبهه مقاومت بود.

رستمی با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت به دلیل ریشه‌دار بودن در آموزه‌های قرآنی هیچ‌گاه به بن‌بست نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: اگرچه قالب‌های مقاومت متنوع است، اما این حرکت مبارک به واسطه ریشه در کلام وحی، تداوم خواهد داشت.

وی افزود: در این مسیر، «وحدت امت اسلامی» رمز عبور از بحران‌هاست؛ لذا باید در داخل کشور نیز بر انسجام و اتحاد مقدس تأکید ورزیم و از هرگونه شکافی که منجر به تضعیف دست واحده در مواجهه با جهان استکبار می‌شود، پرهیز کنیم.

رستمی با اشاره به افق‌های پیش روی این حرکت اظهار داشت: در جهان اسلام، یکی از محورهای مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، افق نهایی مقاومت و مجاهدت است که همانا رسیدن به قله‌های کرامت، الگو بودن و سرآمد بودن امت اسلامی و تمدن‌سازی است که به عنوان هدف عالی این حرکت و نهضت مبارک مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: طبیعتاً این نشست، تجدید بیعتی با امام شهید و امام راحل و همچنین با امام حاضرمان، رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ بیعتی که نشان‌دهنده آمادگی برای فداکاری، پیگیری اهداف، مقاومت و ایستادگی در مقابل مطامع دشمنان و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.

رستمی با بیان اینکه امام شهید در دوره‌های گذشته نیز با مجموعه «مجاهدان در غربت» مرتبط بوده و در نشست‌های داخلی آن مشارکت داشته‌اند، تصریح کرد: به دلیل آنکه امام شهید مظلومانه به شهادت رسیدند و برگزاری مراسم تشییع و تکریم ایشان نیز طبیعتاً با تأخیر صورت گرفت، علاقه فراوانی وجود داشت که موضوع تکریم، پاسداشت و توجه به این راه نورانی به صورت جدی در مجموعه‌های مختلف دنبال شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا درباره برنامه‌های این نهاد برای انتقال گفتمان مقاومت به نسل جوان اظهار کرد: بخش بسیار عظیمی از مخاطبان گفتمان مقاومت، دانشجویان و نسل جوان هستند و این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه مجموعه‌های دانشجویی و تشکل‌های انقلابی و فعال دانشگاه‌ها در این زمینه برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند، گفت: این مجموعه‌ها در تابستان برنامه‌های مختلفی دارند که در حال اجراست و برای طول سال تحصیلی نیز برنامه‌های مفصلی پیش‌بینی کرده‌اند.

رستمی ادامه داد: ما سال تحصیلی آینده را در شرایطی آغاز خواهیم کرد که دانشگاه‌ها پس از سه جنگ، دوره‌ای طولانی از فعالیت مجازی را پشت سر گذاشته‌اند و عملاً فرصت پرداختن به حماسه‌هایی را که در این سه جنگ توسط فرزندان این ملت، رزمندگان، رهبران شهید و مسئولان کشور آفریده شد، نداشتند.

وی با اشاره به شرایط ایجادشده در دانشگاه‌ها در پی ناامنی‌های ناشی از اقدامات دشمن افزود: دانشگاه‌ها در این دوره آموزش و تعلیم خود را در فضای مجازی دنبال کردند، اما با بازگشایی دانشگاه‌ها، ان‌شاءالله دانشگاه‌ها محل پرداختن جدی به این موضوعات، هم در فضای عمومی و برنامه‌های مناسبتی و هم در حوزه محتوایی خواهند بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی از اعمال تغییراتی در برخی محتواهای آموزشی دانشگاه‌ها متناسب با موضوع مقاومت خبر داد و گفت: در متون درسی مرتبط، از جمله متون و کتاب‌های معارف، متناسب با بحث مقاومت تغییراتی ایجاد شده و محتواهایی برای پرداختن، به‌ویژه به حماسه ۱۲ روزه و همچنین ۴۰ روز مقاومت ملت ایران آماده شده است.

وی همچنین به برنامه‌های مربوط به اساتید دانشگاه اشاره کرد و گفت: در بخش‌های مربوط به دوره‌های معرفت‌افزایی و هم‌اندیشی اساتید نیز برنامه‌هایی مرتبط با این موضوع طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

رستمی افزود: برای اساتید معارف اسلامی دانشگاه‌ها نیز متناسب با این موضوع محتواهایی آماده شده و دوره‌هایی طراحی شده است که ان‌شاءالله این دوره‌ها را خواهند گذراند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به ظرفیت «سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان» اظهار کرد: این سامانه یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های آموزشی کشور است و بیش از سه میلیون عضو دارد که عمده آنها دانشجویان، اساتید و جوانان هستند.

وی افزود: دوره‌های مرتبط با این موضوع در این سامانه آغاز شده و مخاطبان در حال گذراندن آنها هستند.

رستمی در پایان تأکید کرد: مجموع ظرفیت‌هایی که در اختیار نهاد و دانشگاه‌ها قرار دارد، به عنوان یک ضرورت در خدمت پرداختن به موضوع مقاومت، حماسه و پاسداشت یاد و راه شهدای عزیز، از جمله رهبران شهید، قرار خواهد گرفت.

............

پایان پیام/ 218