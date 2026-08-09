حجت‌الاسلام والمسلمین حسن محمدی درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا در فارس، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: شما اصحاب رسانه در جهاد تبیین قرار می‌گیرید، چراکه نقش شما روشنگری است و مقام معظم رهبری نیز فرمودند که جهاد تبیین هم فریضه، هم فوری و هم واجب است.

وی با بیان اینکه روایت صحیح خبر می‌تواند به جامعه امید بدهد، گفت: عمر خبرنگاری به خلقت آدم برمی‌گردد؛ داستان هابیل و قابیل و حوادث و جنگ‌های مختلف در طول تاریخ چگونه به دست ما رسیده است؟ چه کسی این وقایع را ثبت و روایت کرده است؟ این موضوع بسیار مفصل است، اما یک نمونه را درباره واقعه عاشورا عرض می‌کنم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس ادامه داد: در داستان عاشورا قرار بود جنگ در روز نهم آغاز شود، اما روز تاسوعا امام حسین(ع)، حضرت عباس(ع) را خواستند و فرمودند اگر می‌شود امشب را مهلت بگیرید تا جنگ فردا اتفاق بیفتد. حضرت نفرمودند که جنگ نشود، بلکه فرمودند جنگ فردا اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به یکی از دلایل این درخواست امام حسین (ع)، گفت: اگر جنگ شب اتفاق می‌افتاد، بسیاری از اتفاقات گم می‌شد؛ خبرنگاری که به کربلا رفته بود تا وقایع را بنویسد، نمی‌توانست به‌درستی ثبت کند که چه کسی خیمه را آتش می‌زند، چه کسی گوشواره می‌برد و چه کسی با اسب بر بدن‌ها می‌تازد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به آیات قرآن کریم درباره اهمیت شنیدن، انتخاب و بیان سخن درست، گفت: در سوره زمر آمده است «فَبَشِّرْ عِبَادِ؛ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»؛ خداوند می‌فرماید بندگان من را بشارت بده، کسانی که سخنان را می‌شنوند و بهترین آن را انتخاب می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی افزود: معمولاً بشارت، خوب است و به معنای مژده دادن به یک موضوع خوشحال‌کننده است. خبرنگاران اخبار را از جاهای مختلف می‌شنوند و می‌رسد، اما باید نیکوترین سخن را انتخاب کنند.

وی با اشاره به فضای مجازی و انتشار شایعات در جامعه گفت: در این دنیای پر از فضای مجازی و شایعاتی که اتفاق می‌افتد، اگر همه این موارد را بخواهیم به خورد مردم بدهیم، جامعه ناامید می‌شود؛ خبرنگار باید بگردد، احسن را پیدا کند و آن را به مردم منتقل کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس در ادامه به آیه «وَقُلْ لِعِبَادِی یَقُولُوا الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» اشاره کرد و گفت: خداوند به بندگانش می‌فرماید زمانی که می‌خواهند سخن بگویند، سخن نیکو بگویند.

محمدی با اشاره به کاربرد واژه «قول» در قرآن کریم، بیان کرد: در قرآن کریم از «قول سدید» نیز یاد شده است. قول سدید یعنی سخن مستند و منطقی؛ سخنی که محکم باشد و در آن درزی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: اگر خبری منتشر شود و باعث تشویش اذهان عمومی شود، قول سدید نیست. قول سدید گفتاری است که محکم و مستند باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی همچنین با اشاره به تعابیری همچون «قول بلیغ» در قرآن کریم گفت: بلیغ یعنی رسا. اگر خبری مبهم باشد، مردم دچار سردرگمی می‌شوند، اما اگر خبر رسا باشد، همه درک می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است.

وی با اشاره به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» افزود: اگر خبری به دست شما رسید و منبع آن مشخص نیست یا از سوی فردی فاسق مطرح شده است، باید درباره آن تحقیق کنید و صحت و سقم خبر را مشخص کنید.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به مباحث مطرح‌شده در حوزه‌های علمیه درباره تعریف خبر گفت: در حوزه که درس می‌خواندیم، می‌گفتند خبر چیزی است که احتمال صدق و کذب درباره آن وجود داشته باشد.