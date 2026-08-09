به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حمید افرامن امروز (شنبه ۱۷ مرداد) در آیین تجلیل از اصحاب رسانه فعال حوزه پلیس فارس، با تبریک روز خبرنگار به فعالان رسانه‌ای استان، اظهار کرد: خبرنگار فقط روایت‌کننده یک رویداد، اتفاق یا حادثه نیست؛ گاهی خبرنگار

چشم، گوش و زبان جامعه است؛ چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و زبانی برای پرسیدن سؤالات مردم.

وی افزود: خبرنگار حلقه اتصال مردم، مسئولان و واقعیت جامعه است و در این میان، امنیت فقط به معنای نبود جرم، تهدید یا آسیب نیست، بلکه مؤلفه دیگری به نام احساس امنیت دارد که خبرنگاران با خبرها و گزارش‌هایی که تهیه می‌کنند، آن را تعبیر و تفسیر می‌کنند.

سرهنگ افرامن ادامه داد: گاهی یک خبر می‌تواند آرامش را به جامعه برگرداند و برعکس، یک خبر می‌تواند جامعه‌ای آرام را دچار چالش یا تنش کند؛ بنابراین ضرورت و اهمیت خبرنگار و خبر بسیار مهم و اثرگذار است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به سرعت انتشار شایعات در فضای رسانه‌ای گفت: گاهی یک شایعه یا خبر نادرست در عرض چند دقیقه در سطح گسترده‌ای منتشر می‌شود و آثار روانی و مخربی بر روح و روان جامعه می‌گذارد که ممکن است تا مدت‌ها، هفته‌ها و حتی سال‌ها ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به حادثه قتل یک پرستار در شهر صدرا به‌عنوان نمونه‌ای از انتشار گسترده اخبار گفت: این خبر در عرض چند دقیقه کل کشور را درگیر کرد و همه پیگیر بودند که چه اتفاقی افتاده است؛ بنابراین در چنین شرایطی صحت و دقت خبر اهمیت زیادی دارد.

افرامن یکی دیگر از کارکردهای مهم رسانه‌ها را پیشگیری از وقوع جرم و آسیب دانست و افزود: اصحاب رسانه این موضوع را به‌خوبی انجام می‌دهند و همگام و همراه با پلیس در حوزه اقدامات، تلاش‌ها و مأموریت‌های پلیس فعالیت می‌کنند.

وی با قدردانی از عملکرد اصحاب رسانه در جریان حوادث و بحران‌های اخیر اظهار کرد: در حوزه جنگ، به‌ویژه در جریان اغتشاشات یا همان کودتای دی‌ماه و جنگ رمضان، امنیت، آرامش و امیدآفرینی که رسانه‌ها با وجود همه مشکلات و موشک‌بارانی که انجام می‌شد، ایجاد کردند و همچنین پرهیز از انتشار شایعات، کمک بسیار خوبی به امنیت و آرامش جامعه بود.