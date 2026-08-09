حمله پهپادی یمن به آرامکو عربستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه از حمله پهپادی به پالایشگاه آرامکو عربستان سعودی در پاسخ به تجاوزهای نیروهای مورد حمایت ریاض خبر داد.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن در حمله‌ای پهپادی موفق شدند پالایشگاه «آرامکو» در «جیزان» عربستان را هدف قرار دهند و این حمله دقیق بوده است.

وی گفت که «این حمله در پاسخ به تجاوز پهپادی دشمن سعودی به حریم هوایی استان‌های صعده و حجه انجام شده است.»

اخیرا نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که صنعا در عملیاتی گسترده، مراکز تجمع و اردوگاه‌های نیروهای مورد حمایت عربستان را در استان‌های مأرب و حضرموت با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده‌ است.

وی اعلام کرد این عملیات پس از رصد تحرکات و تجمعات نظامی گسترده نیروهای وابسته به عربستان انجام شده است؛ تحرکاتی که برای آغاز عملیات علیه مناطق تحت کنترل انصارالله در حال آماده‌سازی بوده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در نتیجه این عملیات، صدها نفر از نیروهای وابسته به عربستان کشته یا زخمی شدند. همچنین شماری از اردوگاه‌ها، انبارهای تسلیحاتی، مراکز تجمع نیروها و خودروهای نظامی در منطقه الودیعه در شرق یمن منهدم شده است.

در این بیانیه با هشدار به عربستان تأکید شده بود که هرگونه اقدام نظامی جدید با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد. نیروهای مسلح یمن همچنین از نیروهای یمنی همسو با ریاض خواستند پیش از هرگونه درگیری جدید، مواضع خود را ترک کنند.

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