به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رسانه آمریکایی «پروپابلیکا»، بیش از ۶۰ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به داگ کالینز، وزیر امور کهنه‌سربازان، خواستار ارائه توضیحات درباره وضعیت خدمات سلامت روان در این نهاد و پیامدهای کمبود نیروی متخصص برای نظامیان سابق شدند. این نامه به رهبری جودی چو، نماینده دموکرات کالیفرنیا و روان‌شناس، ارسال شده و در آن با اشاره به تحقیقات اخیر پروپابلیکا درباره وضعیت خدمات سلامت روان در وزارت امور کهنه‌سربازان، از این وزارتخانه خواسته شده جزئیات مربوط به کمبود نیرو، تأثیر آن بر بیماران و مدت زمان انتظار برای دریافت خدمات را اعلام کند.

تحقیقات پروپابلیکا نشان می‌دهد صدها نیروی متخصص سلامت روان در دوره دولت دوم دونالد ترامپ وزارت امور کهنه‌سربازان را ترک کرده‌اند و بسیاری از این نیروها جایگزین نشده‌اند؛ مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر کارکنان باقی‌مانده وارد کرده است.

بر اساس داده‌های وزارت امور کهنه‌سربازان، این نهاد در ژانویه امسال حدود ۵۰۰ روان‌شناس و روان‌پزشک کمتر از مدت مشابه سال قبل داشته و شمار این نیروها همچنان در حال کاهش بوده است.

یکی از روان‌شناسان سابق این وزارتخانه در ایالت آریزونا به پروپابلیکا گفته است که به دلیل کمبود نیرو، برخی جلسات انفرادی بیماران با جلسات گروهی آنلاین جایگزین شده که گاهی تا ۳۵ کهنه‌سرباز در آن حضور داشته‌اند.

در برخی موارد نیز زمان جلسات انفرادی به حدود ۱۶ دقیقه کاهش یافته است.در نظرسنجی‌های خروجی کارکنان که پروپابلیکا به آنها دست یافته، برخی کارکنان مستعفی اعلام کرده‌اند که دیگر قادر به ارائه خدمات باکیفیت به کهنه‌سربازان نبوده‌اند.

این بحران در حالی رخ داده است که وزارت امور کهنه‌سربازان بزرگ‌ترین نظام درمانی آمریکا محسوب می‌شود و به حدود ۹ میلیون کهنه‌سرباز خدمات ارائه می‌کند. این افراد با مشکلات سلامت روان بیشتری نسبت به جمعیت عمومی مواجه‌اند و نرخ خودکشی در میان آنها تقریباً دو برابر گزارش شده است.

در همین حال، برخی کهنه‌سربازان نیز از پیامدهای کمبود نیرو آسیب دیده‌اند. جیسون بیمن، از نیروهای سابق نیروی دریایی و ارتش آمریکا، پس از جابه‌جایی مکرر میان درمانگرانی که در نهایت وزارتخانه را ترک کردند، سرانجام دریافت خدمات درمانی را متوقف کرد.نمایندگان دموکرات در نامه خود خواستار توضیح درباره نحوه مقابله دولت ترامپ با کمبود نیرو و تضمین دسترسی کهنه‌سربازان به خدمات سلامت روان شده‌اند.دولت ترامپ پیش‌تر وعده داده بود بالاترین سطح خدمات درمانی را برای کهنه‌سربازان فراهم کند.

.................

پایان پیام