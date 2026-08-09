به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگو و معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا از دستگیری نفر اصلی دخیل در حادثه فوت حمیدرضا رجبزاده خبر داد و گفت: تحقیقات درباره ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.
سردار سعید منتظرالمهدی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حادثه فوت حمیدرضا رجبزاده اظهار کرد: نفر اصلی دخیل در این حادثه دستگیر شده است.
وی افزود: اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه در حال انجام است و جزئیات بیشتر پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
سخنگوی فراجا پیش از این نیز با تاکید بر تداوم اقدامات پلیس در حوزههای مختلف، از جمله رسیدگی به پروندههای مهم و تأمین امنیت مردم، بر پیگیری موضوعات و حوادث مورد توجه افکار عمومی تاکید کرده بود.
منتظرالمهدی همچنین در این نشست با اشاره به فعالیت شبانهروزی کارکنان فراجا در جریان جنگ اخیر گفت: خدمات انتظامی در حوزههای مختلف متوقف نشد و کارکنان پلیس با وجود شرایط دشوار به وظایف خود ادامه دادند.
وی با تاکید بر اهمیت اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، اظهار کرد: اطلاعرسانی در این دوره با جدیت دنبال شد و تلاش شد اخبار و اطلاعات مورد نیاز مردم در سریعترین زمان ممکن در اختیار رسانهها قرار گیرد.
...........................
پایان پیام/ 167
نظر شما