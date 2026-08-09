جنگ امروز بیش از موشک، به روایت و رسانه وابسته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و تقدیر از تلاش خبرنگاران، گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه با همت و تلاش خود می‌توانند راه شهدای خدمت و خدمتگزاران مردم و میهن را استمرار بخشند.

وی با اشاره به نقش رسانه در تحولات سیاسی و اجتماعی جهان افزود: آنچه امروز در عرصه جهانی شاهد آن هستیم، تا حد زیادی تحت تأثیر امپراتوری رسانه‌ای قدرت‌های بزرگ قرار دارد و بسیاری از اتفاقات جهان با استفاده از همین ظرفیت رسانه‌ای، آن‌گونه که طراحان آن می‌خواهند، روایت می‌شود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به تجربه جنگ سرد میان آمریکا و شوروی ادامه داد: در جنگ سرد میان دو قدرت بزرگ جهان، جنگ نظامی مستقیمی رخ نداد و بمب هسته‌ای یا موشکی شلیک نشد، اما جنگ نرم و رسانه‌ای به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی مقابله به کار گرفته شد و در نهایت این جنگ رسانه‌ای نقش مهمی در فروپاشی شوروی ایفا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با بیان اینکه رسانه می‌تواند یک اثر ضعیف را در سطح جهان برجسته و یک اثر فاخر را به حاشیه براند، گفت: در اسناد و گزارش‌های مربوط به جنگ نرم آمده است که چگونه قدرت‌های رسانه‌ای می‌توانستند یک اثر هنری درجه سه را با استفاده از رسانه به‌عنوان اثری ممتاز و جهانی معرفی کنند و در مقابل، یک اثر فاخر و ارزشمند را چنان به حاشیه برانند که عملاً دیده نشود.



وی تصریح کرد: این همان جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای است و اصحاب رسانه بهتر از هر کسی قدرت این ابزار را می‌شناسند؛ حقیقتاً رسانه سلاحی است که نظیر آن وجود ندارد و هیچ بمب هسته‌ای به اندازه یک دوربین، میکروفون و دریچه رسانه‌ای قدرت اثرگذاری ندارد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در ادامه با اشاره به ضرورت برخورداری فعالان رسانه از بصیرت اظهار کرد: در عرصه رسانه، صرف دریافت خبر کافی نیست، بلکه خبرنگار باید قدرت تحلیل داشته باشد و بتواند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص دهد.



حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با اشاره به مفاهیم مطرح‌شده در سخنان امیرالمؤمنین(ع) در دوران فتنه‌های پس از خلافت افزود: بصیرت تنها با افزایش اطلاعات به دست نمی‌آید، بلکه انسان باید بتواند اطلاعات را در کنار یکدیگر قرار دهد، تحلیل و از آن نتیجه‌گیری کند و میان خبر صحیح و نادرست تمایز قائل شود.



وی ادامه داد: صبر نیز در این مسیر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برای رسیدن به قله و درک درست واقعیت‌ها، انسان باید از یک مسیر همراه با آگاهی و شناخت عبور کند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با تأکید بر اهمیت تحقیق و راستی‌آزمایی اخبار گفت: قرآن کریم نیز بر ضرورت تحقیق درباره خبر تأکید دارد؛ چراکه اگر خبری نادرست بدون تحقیق پذیرفته و منتشر شود، می‌تواند زمینه‌ساز فتنه‌ای بزرگ شود.



حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با اشاره به جنگ دوم خلیج فارس اظهار کرد: یکی از نمونه‌های روشن اثرگذاری خبر نادرست، ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی و سلاح هسته‌ای در عراق بود که با همین ادعا، افکار عمومی جهان بسیج و زمینه ورود ده‌ها کشور به جنگ فراهم شد، اما بعدها مشخص شد بخش مهمی از این ادعاها اساس و واقعیت نداشته است.



وی افزود: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که مسئولیت اصحاب رسانه تا چه اندازه سنگین و حساس است و کوچک‌ترین کم‌دقتی در انتشار یک خبر می‌تواند آثار گسترده‌ای در جامعه و حتی جهان داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با بیان اینکه رسانه امروز در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارد، گفت: همان‌گونه که در جنگ اقتصادی، نگاه‌ها به سمت دستگاه‌های اقتصادی و در جنگ امنیتی به سمت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است، در عرصه جهاد تبیین نیز نخستین مجموعه‌ای که به ذهن می‌رسد، رسانه و به‌ویژه صدا و سیماست.



وی افزود: فعالان رسانه‌ای و کسانی که تریبون‌های تبیینی در اختیار دارند، امروز مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند و باید با دقت و حساسیت بالا در این میدان ایفای نقش کنند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در جریان جنگ‌های اخیر اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، صدا و سیما حقیقتاً خوش درخشید و تلاش‌های ارزشمندی انجام داد.



کلانتری با اشاره به برنامه‌های سیاسی و تحلیلی جدید رسانه ملی گفت: اینکه برخی برنامه‌های عمیق سیاسی توانسته‌اند مخاطبان گسترده‌ای را پای رسانه بنشانند، اتفاق مهمی است و باید از دست‌اندرکاران این برنامه‌ها تشکر کرد.



وی یکی از دستاوردهای مهم رسانه ملی را تبدیل شدن به مرجع دریافت اخبار در عرصه جهانی دانست و افزود: اینکه برخی مسئولان، متفکران و رسانه‌های دنیا اعلام می‌کنند برای اطمینان از صحت سخنان مقامات آمریکایی باید منتظر روایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشند، اتفاق کوچکی نیست.



حجت الاسلام والمسلمین کلانتری ادامه داد: زمانی که یک مقام آمریکایی، سناتور یا مسئول سابق این کشور در رسانه حضور پیدا می‌کند و سخنان او برای افکار عمومی تحلیل می‌شود، مخاطب می‌تواند ضعف استدلال‌ها و واقعیت‌های پشت پرده سیاست‌های آمریکا را بهتر درک کند.



وی با تأکید بر ضرورت تبیین ماهیت رژیم صهیونیستی و دشمنان جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز باید ماهیت دشمن برای مردم روشن شود و رسانه در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارد، به‌ویژه اینکه جامعه در شرایط جنگی قرار دارد و حساسیت افکار عمومی نسبت به تحولات بسیار بالاست.



تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در پایان با تقدیر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خاطرنشان کرد: از تلاش‌های اصحاب رسانه و به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکر می‌کنم و امیدوارم خداوند روزبه‌روز بر توفیقات این مجموعه‌ها بیفزاید.