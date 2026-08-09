به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روایت کارمندان و خدمتکارانِ همسر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل از اهانت، بدرفتاری و ضرب و شتم از سوی او در طول بیش از ۲۵ سال حکایت دارد.

«ساره نتانیاهو» همسر نخست وزیر رژیم اسرائیل، با ده‌ها اتهام بدرفتاری با خدمتکاران و کارمندان در خانه شوهرش که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است، روبرو است. بنا بر اعلام روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»، خدمتکاران و کارمندان روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از این بدرفتاری‌های ساره نتانیاهو با خود از تحقیر، فریاد و فحاشی گرفته تا ضرب و شتم ارایه کرده اند و حتی یکی از آنها که مردی ۶۰ ساله است، گفته که ساره نتانیاهو از او خواسته است تا روی زمین آشپزخانه بخزد و آنجا را تمیز کند.

این روزنامه صهیونیستی در گزارش خود از شهادت‌ها و شکایت های بیش از ۲۵ ساله خدمتکاران و کارمندان سابق محل اقامت بنیامین نتانیاهو پرده برداشت که شامل اتهامات تکان‌دهنده علیه همسرش مبنی بر بدرفتاری و تحمیل شرایط کاری استثنایی بوده است.

این روزنامه افزود: برخی از این پرونده‌ها با صدور احکام دادگاه و پرداخت غرامت بسته شده است، در حالی که برخی دیگر با توافقات پنهانی بسته یا به دلیل فقدان شواهد کافی رد شده است. ساره نتانیاهو و وکیلش در طول این سال‌ها این اتهامات را رد کرده‌ و آنها را بخشی از یک «کارزار رسانه‌ای» و تلاش برای اخاذی از اموال دولتی دانسته‌اند.

به گزارش روزنامه یدیعوت آحارنوت، آخرین مورد، شکایتی بود که توسط خدمتکاری به نام «یِحئیل اوهاو عمی» مطرح شد که در طول سال گذشته در محل اقامت نخست وزیر کار می‌کرد. او تاکید کرد که «مورد توهین، فریاد و فحاشی قرار گرفته و یک بار از او خواسته شد که درحال خزیدن، کف آشپزخانه را تمیز کند».

این خدمتکار۶۱ ساله گفت که ساره نتانیاهو آرزو کرد که او سرطان گرفته و بمیرد.

این خدمتکار افزود: ساره نتانیاهو مدعی شد که من «اوتیسم» دارم و سپس خطاب به من گفت که «روانپزشک شماره یک (در سرزمین های اشغالی) است و هیچ رقیبی ندارد.»

دفتر نخست وزیر این اتهامات را رد کرد و آن را «تلاش دیگری در صنعت اخاذی پول از دولت با بدنام کردن همسر نخست وزیر» دانست. سارا نتانیاهو نیز علیه خدمتکار مذکور شکایت کرد و او را به عکاسی غیرقانونی از محل اقامت نخست وزیر و نقض حریم خصوصی خود متهم کرد.

در پرونده‌ای دیگر در سال ۲۰۱۶، دادگاه رژیم اسرائیل بخش بزرگی از ادعاهای «گای الیاهو» کارگر بخش تعمیر و نگهداری مبنی بر قرار گرفتن در محیط کاری مملو از ترس، فریاد، توبیخ و تحقیر را پذیرفت و وی غرامت دریافت کرد.

الیاهو گفت که یک بار مجبور شده بعد از نیمه شب از خانه خودش به خانه نتانیاهو برگردد تا فقط یک کاسه سوپ برای سارا نتانیاهو گرم کند و یک بار دیگر هم برای گفتن "شب بخیر" برگردد. الیاهو همچنین گفت که گاهی اوقات تا ۱۹ ساعت در روز کار می‌کرده است.

این روزنامه همچنین به نقل از سرآشپز «اتی حاییم» نوشت که پس از باز کردن کابینت قبل از شستن دست‌هایش، ساره نتانیاهو به او "پشت دستی" زده است.

حاییم همچنین گفت: ساره نتانیاهو سر خدمتکاران فریاد می‌زد، رومیزی‌ها را می‌کشید و خواهان چیدن مجدد آنها در عرض چند دقیقه می‌شد.

این در حالی است که ساره نتانیاهو این بدرفتاری ها را تکذیب کرده است.

در فوریه ۲۰۱۶، دادگاه منطقه ای ویژه رسیدگی به شکایات مشاغل در شهر اشغالی قدس به «مینی نفتالی» مدیر اقامتگاه رسمی نتانیاهو، ۱۷۰ هزار شِکِل (واحد پول رژیم اسرائیل و معادل تقریباً ۵۶۶۷۰ دلار) غرامت پرداخت کرد. دادگاه نتیجه گرفت که به دلیل رفتار و برخورد ساره نتانیاهو با کارمندان و خدمتکاران، شرایط کاری نامناسبی در اقامتگاه نتانیاهو وجود داشته است. با این حال، این حکم علیه طرفین درگیر شکایت و نه علیه شخص ساره نتانیاهو صادر شد.

در میان این پرونده ها، «شیرا رابان» یک زن نظافتچی ۲۴ ساله نیز مدعی شد که ساره نتانیاهو سر او فریاد زده و به او توهین کرده است و او احساس کرده که یک "برده" است.

ربان در شهادت خود اظهار داشت که ساره نتانیاهو به سمت خدمتکاران زن می‌دوید و «دست‌هایش را تکان می‌داد، فریاد می‌زد و موهایش را می‌کشید» و این وضعیت باعث ترس آنها شد و فکر می کردند که ساره به آنها حمله خواهد کرد. با این حال، دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات مشاغل در فوریه ۲۰۲۲ ادعای ربان را رد کرد و حکم داد که او نتوانسته است ثابت کند که مورد بدرفتاری قرار گرفته است و روایت او معتبر نیست.

در سال ۲۰۲۴، این دادگاه به نفع سه کارمند سابق دفتر نخست وزیری رأی و به دفتر نخست وزیر دستور داد که به دلیل نقض حقوق کار، عدم پرداخت اضافه کاری و کار در روزهای شنبه و تعطیلات، تقریباً ۹۰۰هزار شِکِل (حدود ۳۰۰ هزار دلار) به آنها بپردازد.

دو نفر از این سه کارمند گفتند که با آنها مانند «بردگان مدرن» رفتار می‌شد، اما پرداخت این غرامت به دفتر نخست‌وزیر به عنوان کارفرما و نه به شخص ساره نتانیاهو تحمیل شد.

در پرونده دیگری، «سیلوی گانسیا» پیشخدمت، در سال ۲۰۲۰ شکایتی ثبت کرد و در آن گفت که مورد فریاد و توهین قرار گرفته و به سمت او اتو پرتاب شده است، اما دادگاه صحت این حادثه را تأیید نکرد و این شکایت پس از عدم ارائه استدلال‌های لازم، بعداً حذف شد.

آوریل گذشته نیز، یک خدمتکار دیگر شکایتی را مطرح کرد و گفت که ساره نتانیاهو هنگام آماده کردن صبحانه، پس از آنکه از میزان پیاز، گوجه فرنگی و زیتون موجود در ظرف عصبانی شد، تکه‌هایی از گوجه فرنگی و زیتون را به سمت او پرتاب کرد و این اتفاق در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، رخ داد.

این پرونده بعداً با یک توافق محرمانه با شرکت تأمین نیروی انسانی خاتمه یافت که بر اساس آن، این خدمتکار ده‌ها هزار شِکِل دریافت کرد؛ بدون اینکه حکمی از سوی دادگاه مبنی بر رخ دادن واقعی این حادثه صادر شود.

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