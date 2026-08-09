به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در بیانیه شب گذشته خود درباره وضع تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران اذعان کرد که «بیش از ۳۰ کشتی» از محاصره عبور کردند.

در بیانیه سنتکام آماری از «تغییر مسیر» کشتی‌ها در نتیجه محاصره دریایی ایران سخن گفته شده و همزمان، به عبور ده‌ها کشتی از محاصره اذعان شده است.

ارتش آمریکا، در بیانیه خود تصویری از «تعمیر و نگهداری در عرشه ناوهواپیمابر آبراهام لینکلن» منتشر کرده و مدعی شده که این ناو آماده ماموریت برای اجرای محاصره علیه ایران است.

این اقدام سنتکام در حالی صورت گرفته که پیش‌تر، رسانه آمریکایی از وضع ناگوار ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن برای ماموریت ضد ایرانی خود خبر داد.

خانواده‌های شماری از نظامیان آمریکایی مستقر در این ناو به شبکه «ام‌اس‌نَو» گفتند که نزدیکان آن‌ها در این ناو، به دلیل نبود زمان‌بندی مشخص برای پایان مأموریت و بازگشت به ایالات متحده، تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار دارند. به روایت آنها، آبراهام لینکلن با مشکلاتی در تأمین برخی اقلام غذایی و نیازهای اساسی مواجه است.

سنتکام در بیانیه دیشب خود گفت که ارتش آمریکا «تا ۸ آگوست (۱۷ مرداد)، ۵۳ کشتی تجاری را تغییر مسیر داد، ۲ کشتی را از کار انداخت و ۲ کشتی دیگر را نیز توقیف کرد. ارتش ایالات متحده همچنین به بیش از ۳۰ کشتی اجازه عبور از محاصره برای کمک‌های بشردوستانه را داده است.»

ادعای سنتکام درباره «کمک‌های بشردوستانه»، در حالی انجام شده که رسانه‌های آمریکایی از قبیل نیویورک تایمز چندین بار از ابتدای جنگ تحمیلی علیه ایران به جنایات جنگی ارتش آمریکا با حملات علیه مدارس، اماکن ورزشی، پل‌ها و تاسیسات آب اذعان کرده‌اند.

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