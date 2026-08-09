به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخش فنی و مهندسی نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه حریر، تخلیه مراکز پشتیبانی لجستیکی را آغاز کرده است. در رأس این مراکز، مجموعه بزرگ واقع در بخش شرقی پایگاه قرار دارد.

این اقدام نشان می‌دهد روند جابه‌جایی نیرو و تجهیزات وارد مرحله تازه‌ای شده و آمریکا اکنون در حال جمع‌آوری زیرساخت‌های پشتیبانی است که برای تأمین نیازهای نیروهای مستقر در این پایگاه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

منابع آگاه می‌گویند تخلیه مراکز لجستیکی، مرحله ماقبل پایانی روند خروج نیروهای آمریکایی از حریر محسوب می‌شود و در صورت اجرای برنامه تعیین‌شده، این پایگاه تا پایان سپتامبر آینده به‌طور کامل از حضور نظامی آمریکا خالی خواهد شد.

بخش عمده تجهیزات و توانمندی‌های نظامی آمریکا که پیش‌تر در حریر مستقر بودند نیز در چارچوب طرح جابه‌جایی گسترده‌تر، به سمت پایگاه‌های آمریکا در سوریه و ترکیه منتقل شده‌اند.

پایگاه حریر طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مراکز حضور نظامی آمریکا در اقلیم کردستان عراق بوده است و خروج کامل نیروها می‌تواند تغییر مهمی در نقشه حضور نظامی واشنگتن در منطقه ایجاد کند. اهمیت اقدام کنونی تنها در خروج نیروها و تجهیزات خلاصه نمی‌شود، بلکه تخلیه زیرساخت‌های پشتیبانی نشان می‌دهد روند خروج وارد مرحله عمیق‌تری شده است.

با این حال، چگونگی استقرار جایگزین نیروهای آمریکایی و میزان نیرو و تجهیزات منتقل‌شده به سوریه و ترکیه، از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند شکل مرحله بعدی حضور نظامی آمریکا در منطقه را تعیین کند.

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