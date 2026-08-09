جنگ با ایران ذخایر تسلیحاتی آمریکا را فرسوده کرد؛ پنتاگون خواستار افزایش فوری تولید شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش واشنگتنپست، «استیو فاینبرگ» معاون وزیر جنگ آمریکا در یادداشتی به شرکتهای تولیدکننده تجهیزات نظامی دستور داده است ظرف ۲۱ روز برنامههایی برای کاهش چشمگیر زمان تولید و تحویل سلاح و مهمات ارائه کنند.
وی تأکید کرده است چرخههای تولید چندساله دیگر با نیازهای کنونی ارتش آمریکا سازگار نیست. افزایش ظرفیت تولید و سرعت بخشیدن به تحویل تسلیحات، بهویژه نسل جدید موشکهای رهگیر، از اولویتهای تعیینشده در این دستور است.
این فشار صنعتی در حالی افزایش یافته که گزارش نیویورکتایمز از کاهش نگرانکننده ذخایر تسلیحاتی آمریکا خبر میدهد. بر اساس این گزارش، پنتاگون برای تأمین نیازهای جبهه خاورمیانه، بخشی از مهمات اختصاصیافته به نیروهای آمریکایی در آسیا و اروپا را به این منطقه منتقل کرده است.
همچنین آمریکا شماری از کشتیها، هواپیماها و سامانههای پدافند هوایی خود را از مناطق عملیاتی مختلف در اروپا و آسیا به سمت خاورمیانه منتقل کرده؛ اقدامی که بر نگهداری تجهیزات، آمادگی نیروها و حتی روحیه نظامیان آمریکایی تأثیر گذاشته است.
در همین حال، انتقال بخشی از توان نظامی آمریکا از مناطق دیگر، نگرانیهایی درباره کاهش سطح آمادگی نیروهای این کشور در مناطقی مانند شبهجزیره کره ایجاد کرده است. گفته میشود بخشی از توان شناسایی تاکتیکی و سامانههای پدافند هوایی از این مناطق به خاورمیانه منتقل شدهاند.
از سوی دیگر، استفاده از هزاران موشک در حملات آمریکا به ایران، که قیمت برخی از آنها به میلیونها دلار میرسد، بازسازی ذخایر را به چالشی بلندمدت تبدیل کرده است؛ زیرا تولید دوباره برخی از این تجهیزات ممکن است سالها زمان ببرد.
بر این اساس، مسئله پیش روی پنتاگون تنها کمبود موقت مهمات نیست، بلکه چالشی راهبردی برای ایجاد توازن میان مصرف سریع تسلیحات در خاورمیانه و حفظ آمادگی نظامی آمریکا در اروپا، آسیا و دیگر مناطق جهان است.
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