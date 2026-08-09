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برگزاری نشست اهالی رسانه قم در پاسداشت «مسعود سلیمی»؛ روایت خبرنگاری که تا پای جان ایستاد

۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۱
کد مطلب: 1850583
برگزاری نشست اهالی رسانه قم در پاسداشت «مسعود سلیمی»؛ روایت خبرنگاری که تا پای جان ایستاد

همزمان با روزهای گرامیداشت مقام خبرنگار، اهالی رسانه قم گرد هم می‌آیند تا در نشستی با عنوان «روایت مسعود» یاد و نام شهید مسعود سلیمی، خبرنگار و روایتگر میدان، را گرامی بدارند؛ شهیدی که قلم و روایت را در مسیر باورهای خود به میدان آورد و سرانجام در راه آرمانش جان باخت. این مراسم دوشنبه ۱۹ مردادماه در گلزار شهدای قم و در جوار مزار این شهید برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام بزرگداشت مقام خبرنگار، نشست اهالی رسانه قم با عنوان «روایت مسعود» به پاس شهید مسعود سلیمی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای، برگزار می‌شود؛ نشستی که قرار است یاد و خاطره این شهید را به عنوان یکی از اهالی رسانه و روایتگر میدان، گرامی بدارد.

این مراسم با حضور اهالی رسانه و جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، دوشنبه ۱۹ مردادماه ساعت ۱۸ در گلزار شهدای قم و در جوار مزار مطهر شهید مسعود سلیمی برگزار خواهد شد.

در این برنامه، ضمن گرامیداشت مقام خبرنگار، یاد شهید سلیمی با محوریت نقش خبرنگاران در روایت حقیقت و پایبندی به آرمان‌ها زنده نگه داشته می‌شود.

برگزارکنندگان این نشست تأکید دارند که گاهی خبرنگار تنها روایتگر میدان نیست، بلکه خود به بخشی از روایت تبدیل می‌شود و کسانی که برای حقیقت و باورهای خود تا پای جان ایستاده‌اند، در حافظه جامعه ماندگار خواهند بود.

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برگزاری نشست اهالی رسانه قم در پاسداشت «مسعود سلیمی»؛ روایت خبرنگاری که تا پای جان ایستاد

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