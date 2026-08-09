برگزاری نشست اهالی رسانه قم در پاسداشت «مسعود سلیمی»؛ روایت خبرنگاری که تا پای جان ایستاد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام بزرگداشت مقام خبرنگار، نشست اهالی رسانه قم با عنوان «روایت مسعود» به پاس شهید مسعود سلیمی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای، برگزار می‌شود؛ نشستی که قرار است یاد و خاطره این شهید را به عنوان یکی از اهالی رسانه و روایتگر میدان، گرامی بدارد.

این مراسم با حضور اهالی رسانه و جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، دوشنبه ۱۹ مردادماه ساعت ۱۸ در گلزار شهدای قم و در جوار مزار مطهر شهید مسعود سلیمی برگزار خواهد شد.

در این برنامه، ضمن گرامیداشت مقام خبرنگار، یاد شهید سلیمی با محوریت نقش خبرنگاران در روایت حقیقت و پایبندی به آرمان‌ها زنده نگه داشته می‌شود.

برگزارکنندگان این نشست تأکید دارند که گاهی خبرنگار تنها روایتگر میدان نیست، بلکه خود به بخشی از روایت تبدیل می‌شود و کسانی که برای حقیقت و باورهای خود تا پای جان ایستاده‌اند، در حافظه جامعه ماندگار خواهند بود.

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