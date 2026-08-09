به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در ولایت/استان غزنی افغانستان از وقوع انفجار یک سرگلوله راکت باقی‌مانده از دوران جنگ در منطقه نوعی (نوغی) نزدیک مرکز این ولایت خبر دادند. این رویداد عصر شنبه ۱۷ مرداد روی داد و سه کودک را به کام مرگ کشاند و سه کودک دیگر را زخمی کرد.

کودکان شیء را در زمین بایر پیدا کرده و مشغول بازی با آن بودند که ناگهان منفجر شد. دو نفر از جان‌باختگان برادر بودند و سن قربانیان بین ۱۰ تا ۱۵ سال گزارش شده است. مجروحان برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

مقامات امنیتی محلی طالبان نیز از دو حادثه جداگانه در همان روز سخن گفته‌اند که در یکی از آن‌ها در روستای نوغی دو کودک کشته و سه تن زخمی شدند و در دیگری در شهرستان قره‌باغ یک دختر خردسال آسیب دید.

افغانستان به‌دلیل سال‌ها درگیری مسلحانه همچنان با مشکل گسترده مهمات منفجرنشده روبه‌روست. هر سال ده‌ها شهروند، به‌ویژه کودکان که اغلب هنگام بازی یا جمع‌آوری ضایعات فلزی با این مواد برخورد می‌کنند، قربانی می‌شوند. کارشناسان و سازمان‌های بین‌المللی بارها بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی و سرعت‌بخشیدن به عملیات پاکسازی مناطق آلوده تأکید کرده‌اند. این حادثه بار دیگر نشان داد که بقایای جنگ همچنان تهدیدی جدی برای نسل جوان کشور است.

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