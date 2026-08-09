به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ونس در گفت‌وگو با شبکه «فاکس‌نیوز» با اشاره به ادامه ارتباطات با ایران گفت آمریکا تلاش دارد میزان نفت و گاز طبیعی خارج‌شده از تنگه هرمز را به حداکثر ممکن برساند. او همچنین مدعی شد واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا ایران آمادگی انجام تغییرات بلندمدت برای بهبود روابط با آمریکا را دارد یا خیر.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا افزود در صورت عدم آمادگی ایران، واشنگتن به اعمال تمامی اشکال فشار ادامه خواهد داد و همزمان تلاش می‌کند صادرات نفت و گاز از منطقه خاورمیانه را افزایش دهد تا به گفته او، شهروندان آمریکایی از کاهش قیمت انرژی بهره‌مند شوند.

ونس همچنین گفت هدف آمریکا در هر توافق احتمالی، بازگشت تولید نفت و گاز طبیعی به سطح پیش از آغاز درگیری‌هاست و مدعی شد طرف ایرانی نیز با این موضوع موافق است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که ایران و آمریکا در ۱۴ ژوئن گذشته با میانجیگری پاکستان به تفاهمی دست یافته بودند که مرحله نخست آن شامل بازگشایی تنگه هرمز در برابر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و تعهد تهران به عدم دریافت عوارض عبور کشتی‌ها برای ۶۰ روز بود.

با این حال، آمریکا پس از امضای تفاهم، دارایی‌های ایران را آزاد نکرد و مسیر جایگزینی برای عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی عمان تعیین کرد؛ اقدامی که تهران آن را نقض تفاهم دانست. تنش‌ها سپس به درگیری نظامی میان دو طرف از ۸ ژوئیه انجامید و پس از حدود دو هفته، ایران مذاکرات خود با عمان را برای تعیین مسیرهای امن کشتیرانی در تنگه هرمز از سر گرفت.

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