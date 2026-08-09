دعاهای رسول خدا(ص)؛ بخش دوم: بررسی تنوع و گستره ادعیه نبی مکرم(ص)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، کتابهای دعایی تالیف شده با موضوع «دعاهای رسول خدا(ص) » توسط اهل‌سنت معرفی شد. همانگونه که وجود مبارک رسول خدا(ص) برای همه «الگوی حسنه» است، درخواست و دعاهای رسول خدا (ص) از خداوند نیز می تواند الگویی برای «زیست مومنانه و سلوک عابدانه» باشد.

دعاهای رسول خدا(ص) را می‌توان به دو دسته کلی، ادعیه قرآنی و دعاهای دیگر، دسته‌بندی کرد. روشن است که رسول خدا(ص) از نخستین کسانی بودند که دعاهای قرآنی را بیان کرده و آن‌ها را از خداوند درخواست می‌کردند. به عنوان مثال، دعای ایشان در نمازهای روزانه، دعای «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ» بوده است که می‌توان آن را بخشی از دعاهای روزانه حضرت دانست. تعداد این ادعیه حدود ۴۰ دعا است و می‌توان آن‌ها را «دعاهای قرآنیِ رسول خدا(ص)» نامید.

بخش دوم دعاهای رسول خدا(ص)، ادعیه‌ای است که ایشان در طول حیات خویش بیان کرده‌اند. این دعاها از تنوع بسیار فراوانی برخوردار بوده و همه نیازهای دنیوی و اخروی انسان را دربر می‌گیرد و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را شامل می‌شود. همچنین، برخلاف باور عمومی که تعداد دعاهای نقل‌شده از امام سجاد(ع) را بیشترین تعداد دعا می‌دانند، باید گفت بیشترین دعاهای نقل‌شده از ائمه معصومین(ع)، از رسول خدا(ص) است. برخی از پژوهشگران، تعداد این دعاها را حدود یک‌هزار و ۲۰۰ دعا روایت کرده‌اند. فراوانی این ادعیه، نشان‌دهنده توجه ویژه رسول خدا(ص) به مقوله دعا و جایگاه آن در نظام خلقت است؛ موضوعی که باید مورد توجه هر شخصی قرار گیرد که خود را تابع سنت نبوی می‌داند و زندگی ایشان را مصداق «اسوه حسنه» می‌شمارد.

در میان این ادعیه، ۲۳ دعا از حضرت زهرا(س)، ۲۲ دعا از امام علی(ع)، ۷ دعا از امام صادق(ع) و تعدادی دعا نیز از امام حسن(ع)، امام حسین(ع)، امام سجاد(ع)، امام رضا(ع) و امام هادی(ع) به نقل از رسول خدا(ص) روایت شده است.

در میان دعاهای رسول خدا(ص)، علاوه بر ادعیه مرتبط با تسبیح و تحمید خداوند، موضوعات متنوعی نیز دیده می‌شود. به عنوان نمونه، ۱۶ دعا درباره سفر، از لحظه آغاز سفر تا بازگشت به منزل، ۱۳ دعا برای روز و شب جمعه، دعاهای هر روز هفته، ۷۵ دعا درباره ماه مبارک رمضان که شامل دعاهای هر روز این ماه نیز می‌شود، دعا برای ماه‌های محرم، ذی‌الحجه، رجب و شعبان، و نیز دعای روز مباهله و روز غدیر، از دیگر دعاهای ایشان است.

براساس برخی از روایات، رسول خدا(ص) یک دعا را بیش از هر دعای دیگر از خداوند درخواست می‌کردند: «اللهمّ و لا تَکِلْنی إلی نفسی طرفة عین أبداً». همچنین «ام سلمه»، همسر گرامی پیامبر اکرم(ص)، در پاسخ به این سؤال که بیشترین دعای حضرت چه بود، گفت: «یا مقلّب القلوب ثبّت قلبی علی دینک».

در بخش‌های بعدی این نوشته، موضوعات و معارف برخی از دعاهای رسول خدا(ص) بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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