تیراندازی وحشیانه نظامیان اسرائیلی به گوسفندان در کرانه باختری + عکس

نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه در جریان چرای گوسفندان، به سوی یک چوپان فلسطینی در شهرک اذنا در غرب الخلیل، واقع در جنوب کرانه باختری، با گلوله جنگی تیراندازی کردند که در پی آن سه رأس گوسفند تلف و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا نیروهای اشغالگر در حالی که چوپان فلسطینی مشغول چراندن گوسفندان خود بود،به سوی او تیراندازی کردند.

بر اساس این گزارش، در پی این تیراندازی، سه رأس گوسفند تلف و تعدادی دیگر از گوسفندان نیز زخمی شدند.

همچنین در جنوب الخلیل، شهرک‌نشینان یک خانه را به آتش کشیدند.

اسامه مخامره، فعال مخالف شهرک‌سازی، در این‌باره گفت: گروهی از شهرک‌نشینان مسلح که به سلاح‌های سنگین مجهز بودند، بامداد امروز و تحت حمایت نظامیان اشغالگر، وارد محل سکونت یکی از شهروندان شدند و آن را به آتش کشیدند.