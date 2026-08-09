فتوای الازهر مصر درباره نماز زنان در خارج از خانه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از سایت النبأ مصر، مرکز جهانی فتوای الکترونیکی الازهر در پاسخ به پرسشی درباره نماز زن در خارج از منزل توضیح داد که اگر زن هنگام حضور در مکان عمومی نگران پایان یافتن وقت نماز باشد، باید مکانی را پیدا کند که در آن بتواند خود را از دید دیگران مستور کند و نماز بخواند.

در صورت نبود چنین مکانی، استفاده از موانعی مانند دیوار یا درخت برای ایجاد پوشش نیز امکان‌پذیر است.

مرکز جهانی فتوای الازهر افزود: اگر زن هیچ پوشش یا مانعی مانند دیوار در اختیار نداشته باشد، می‌تواند با رعایت کامل حجاب و پوشش واجب نماز را اقامه کند.

این مرکز همچنین توصیه کرده است که در چنین شرایطی زن هنگام رکوع و سجود بدن خود را بیشتر جمع کند و این دو بخش از نماز را طولانی نکند.

الازهر همچنین تأکید کرد که دیدن زن در حال نماز توسط مردان نامحرم، در صورتی که زن حجاب و پوشش واجب را رعایت کرده باشد، موجب باطل شدن نماز او نمی‌شود. این مرکز همچنین اعلام کرد زن می‌تواند با کفش نماز بخواند، مشروط بر اینکه کفش پاک و طاهر باشد و مانعی برای صحت نماز ایجاد نکند.

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