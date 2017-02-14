به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت كه در آستانه اعزام هیئت ایرانی به عربستان تشكیل شد سرپرست حجاج ایرانی ابراز امیدواری كرد كه شرایط برای انجام حج مطلوب زائران ایرانی فراهم شود.

در این جلسه كه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین «سیدعلی قاضی عسكر» برگزار شد نماینده ولی فقیه در امورحج و زیارت با اشاره به تمهیدات صورت گرفته در این خصوص اظهار داشت: اگر عربستان واقعا می خواهد حجاج ایرانی به حج بروند باید از تعلل و ایجاد تاخیر در روند صدور ویزا و مذاكرات پرهیز نموده و در استقبال از زائران ایرانی مصصم باشد.

وی ابرازامیدواری كرد كه هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت در پایان مذاكرات با طرف سعودی با دستاورد مثبت به كشور بازگردد و شرایط برای انجام حج مطلوب زائران ایرانی فراهم شود.

گفتنی است با توجه به دعوتنامه ارسالی عربستان قرار است هیئت ایرانی برای مذاكره با طرف سعودی پنجم اسفند ماه به عربستان برود.

نماینده ولی فقیه همچنین از كمیته ها و كارگروههای تخصصی حج خواست تا به صورت فشرده برنامه های حوزه خود را پیگیری و راهكارهای جدید برای هر مورد ارائه كنند.

دراین جلسه آقای حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت با اشاره به اینكه كمیته های كارشناسی به صورت جدی ابعاد مختلف حوزه مسئولیت خود را منطبق با شرایط روز بررسی می كنند، تصریح كرد: آنچه كه به خیر و صلاح زائر و نظام است دراین جلسات مورد توجه قرار می گیرد و همه دست اندركاران درصدد هستند كلیه تمهیدات لازم را برای انجام حجی مطلوب همراه با عزت زائران ایرانی فراهم سازند.

دراین جلسه آقای سید عباس حسینی مسئول كارگروه تخصصی تغذیه و تداركات درباره طرح ها و برنامه های این كمیته برای تامین غذای حدود هشتاد هزار زائر در مراسم حج آینده گزارشی ارائه كرد و نماینده ولی فقیه با توجه به شرایط كنونی در روابط دو كشور و گرمای هوا درعربستان بویژه در ایام تشریق خواستار مشاركت كارشناسان خبره این حوزه برای استفاده از بهترین راهكارها در این كمیته شد.

در ادامه این جلسه آقای مهندس خدرنژاد مدیرعامل شركت شمسا نیز از عملكرد مالی این شركت در سال 94 و نه ماهه سال 95 گزارشی ارائه و تصریح كرد: تلاش شده است تا با استفاده از تدابیر مناسب هزینه های تمام شده برای هر زائرعتبات كاهش یابد.

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