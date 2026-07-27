پروژه لیندسی گراهام برای جنگ علیه ایران؛ از تماس با نتانیاهو تا فشار بر ترامپ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که تصاویر منتشرنشده‌ای از یک فیلم مستند درباره «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، ابعاد بی‌سابقه‌ای از نقش او در تلاش برای سوق دادن آمریکا به سمت رویارویی نظامی با ایران را آشکار کرده است. تصاویری که از سال‌ها تحرکات سیاسی و دیپلماتیک گسترده، ارتباط مستقیم با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و تلاش برای متقاعد کردن واشنگتن به تشدید جنگ و سرنگونی نظام ایران حکایت دارد.

این روزنامه در گزارشی اختصاصی به قلم «جاش دوسی» نوشت که «الکس هولدر»، کارگردان این مستند از سال ۲۰۲۳ گراهام را همراهی کرده و صدها ساعت از فعالیت‌های سیاسی او را به تصویر کشیده است. پیش از آنکه این سناتور آمریکایی در اوایل ماه جاری میلادی درگذشت.

این تصاویر نشان می‌دهد که گراهام موضوع ایران را به محور اصلی فعالیت‌های سیاسی خود تبدیل کرده بود. تا جایی که در برخی مقاطع حتی خواهان اقدامات نظامی جسورانه‌تری از آنچه خود نتانیاهو ترجیح می‌داد، بود.

در این تصاویر، تماس تلفنی گراهام و نتانیاهو در ماه مارس گذشته نیز ثبت شده است؛ زمانی که سناتور آمریکایی قصد داشت ترامپ را متقاعد کند همزمان با جنگ علیه ایران در حملات به مواضع حزب‌الله در لبنان نیز مشارکت کند.

اما نتانیاهو از او خواست دست نگه دارد و تأکید کرد که اولویت باید همچنان ایران باشد و گسترش جنگ در آن مقطع ممکن است حزب‌الله را به واکنشی فراگیر سوق دهد، اقدامی که به گفته او در راستای منافع رژیم صهیونیستی نبود.

نزدیک بود از شدت خوشحالی گریه کنم

این گزارش می‌گوید گراهام به توصیه نتانیاهو عمل کرد و آن را دیدگاهی خردمندانه دانست، اما فایل‌های ضبط‌شده همچنین میزان اشتیاق او برای گسترش دامنه درگیری را آشکار می‌کند. گراهام در گفت‌وگو با نتانیاهو تأکید کرده بود که موفق شده حمایت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را برای این مسیر جلب کند.

این تصاویر همچنین روابط نزدیک میان گراهام و ترامپ را نشان می‌دهد. پس از آغاز حملات آمریکا به ایران، این سناتور در حالی دیده می‌شود که از شدت خوشحالی می‌گوید که نزدیک بود از خوشحالی گریه کنم.

او همچنین اضافه می‌کند که رئیس‌جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی به او گفته این عملیات نظامی، بهترین کاری است که تاکنون انجام داده و ترامپ «عاشق منفجر کردن چیزهاست. عبارتی که به نوشته روزنامه وال‌استریت ژورنال، بازتاب‌دهنده ماهیت گفت‌وگوهای خصوصی میان این دو نفر است.

این فایل‌های ضبط‌شده همچنین نشان می‌دهد که گراهام گاهی درباره نحوه مدیریت پرونده ایران با برخی از نزدیکان ترامپ اختلاف نظر داشته است.

او در گفت‌وگویی با «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، گفته بود که «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا، مناسب‌ترین فرد برای مدیریت مذاکرات است. گراهام همچنین معتقد بود «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» با تعارض منافع روبه‌رو هستند. ارزیابی‌ که کاخ سفید آن را رد کرده است.

برآوردهای نادرست از روند جنگ علیه ایران

وال‌استریت ژورنال اضافه می‌کند که گراهام معتقد بود نظام ایران طی چند هفته کنترل شهرهای اصلی را از دست خواهد داد. اما تحولات بعدی نشان داد این ارزیابی دقیق نبوده است.

او همچنین از تردید برخی جمهوری‌خواهان برای دفاع علنی از جنگ علیه ایران، ابراز نارضایتی کرده و معتقد بود دولت آمریکا تلاش کافی برای معرفی و توجیه جنگ برای افکار عمومی انجام نداده است.

در مقابل، این تصاویر از افزایش تنش میان گراهام و ترامپ پس از امضای یک توافق اولیه با ایران حکایت دارد. این سناتور معتقد بود رئیس‌جمهور آمریکا در حال عقب‌نشینی از رویکرد سخت‌گیرانه خود است.

گراهام در یکی از آخرین دیدارهای تصویری خود گفته بود شخصاً نزد ترامپ خواهد رفت تا او را متقاعد کند که این فرصت را از دست ندهد.

سیاستمداری که از روابط مستقیم خود استفاده می‌کرد

این گزارش می‌گوید فیلم مستندی که عنوان موقت آن «بازی لیندسی» است، تنها روایتی درباره جنگ علیه ایران ارائه نمی‌دهد، بلکه تصویری از سیاستمداری ترسیم می‌کند که نفوذ شخصی و روابط مستقیم با رهبران جهان را به ابزاری برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرده بود.

حامیان گراهام معتقدند او در پرونده‌های امنیت ملی نقشی محوری ایفا کرده است، اما منتقدانش بر این باورند که تلاش دائمی او برای باقی ماندن در مرکز تحولات، باعث شد در برخی موارد دست به مصالحه‌های سیاسی و اخلاقی به‌ویژه در رابطه پرنوسانش با ترامپ بزند.

ترامپ همان فردی بود که گراهام در مقطعی او را خطری برای آمریک» می‌دانست، اما بعدها از او به عنوان بزرگ‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا یاد کرد.

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