انهدام یک باند گروه تروریستی داعش در مغرب

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور مغرب در بیانیه‌ای اعلام کرد که دفتر مرکز تحقیقات قضایی موفق شده یک باند تروریستی در شهر "تطوان" متشکل از پنج نفر را که سن آن‌ها بین 23 تا 33 است، شناسایی و متلاشی کند.

در این بیانیه آمده است که در جریان بازرسی از محل حضور اعضای این باند، چند دستگاه الکترونیک، سلاح سرد و لباس نظامی کشف و ضبط شد.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که اعضای این باند با سرکرده داعش بیعت کرده بودند و علاوه بر ارتباط با عناصر داعش در سوریه و عراق به تبلیغ افکار داعشی می پرداختند.

بنابر گزارش وزارت کشور مغرب، اعضای این باند وابسته به داعش همچنین در برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات‌های تروریستی و جنایتکارانه در این کشور دست داشته‌اند.

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