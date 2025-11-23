  1. صفحه اصلی
نشست شورای هماهنگی و برنامه ریزی ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق در بغداد برگزار شد

۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۴
جلسه ستاد فرهنگی اربعین با حضور اعضای کمیته های فرهنگی ایران و عراق در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  در بغداد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   جلسه ستاد فرهنگی اربعین با حضور اعضای کمیته های فرهنگی ایران و عراق در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  در بغداد برگزار شد.

در این نشست اعضای ایرانی شرکت کننده، ضمن تبریک‌ برگزاری سالم ، خوب و آرام انتخابات پارلمان عراق و نتایج حاصل از آن ، به دوستان عراقی،  از اهتمام و ایثار مردم کریم عراق و دولت ، علما و مرجعیت اعلا در این کشور در میزبانی و راهبری  حرکت بزرگ فرهنگی اربعین تشکر و قدردانی کردند.

 در این نشست، دستور ‌و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی، رسانه‌ای، علمی و هنری اربعین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین اولویت‌ها و رویکردهای فرهنگی  اربعین ۱۴۰۵  بررسی شد. همچنین مقرر شد رویکردهای حرکت بزرگ فرهنگی اربعین در سال آینده،  بر مردم‌پایه بودن، جهانی شدن،  تمدنی و امت سازی آن متکی باشد .

از سویی با توجه به مناسبت یک هزار و پانزدهمین سال میلاد نبی مکرم اسلام (ص) ، پیوند بین رسالت محمدی و نهضت حسینی نیز  مورد توجه و اهتمام قرار گیرد. 

لازم به ذکر است پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی و علمی و رسانه ای اربعین از ۲۵ تا ۲۸ آذر باحضور مهمانانی  از جمهوری اسلامی ایران و ۱۲ کشور دیگر جهان در مشهد مقدس  از سوی ستاد فرهنگی اربعین و با مشارکت و پشتیبانی بعثه مقام معظم رهبری و ستاد مرکزی اربعین برگزار می‌شود.

