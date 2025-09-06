به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «زیارت اربعین تجلی انسجام امت اسلامی» از سلسله نشست های علمی بین المللی "اربعین و آینده تمدنی امت اسلامی" به همت معاونت بین الملل حوزه های علمیه با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر «مرتضی علی زاده نجار» عضو هیئت مدیره انجمن علمی امامت حوزه، برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر «مرتضی علی زاده نجار» در این نشست با اشاره به ابعاد مختلف اربعین حسینی اظهار کرد: همایش با شکوه و با عظمت زیارت اربعین، ملت های گوناگون اسلامی را از دور و نزدیک در کربلای معلی گردهم آورد و صحنه های ماندگار تاریخی را رقم زد. این همایش بزرگ از جهت‌ها و ابعاد گوناگونی نیازمند تحلیل و بررسی است از جمله بعد مذهبی و اعتقادی آن، بعد تاریخی، بعد معرفتی، بعد فرهنگی، بعد اجتماعی و سیاسی و همچین آثار و اهدافی که بر این رخداد بزرگ مترتب است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد یکی از ابعاد قابل توجه این حرکت بی نظیر که موضوع این نشست را به خود اختصاص داده نقش این حرکت در همگرایی بین ملت‌های مسلمان است. همینجا باید عرض کنم که هر چقدر یک واقعه مذهبی اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثرگذار می شود، دشمنان نیز بیکار نمی شوند و برای آسیب زدن به آن تلاش می‌کنند، بخصوص وقتی که یک همایش یا رخداد مذهبی تبدیل به یک نماد می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی امامت حوزه در خصوص رویکرد رسانه‌های خبری دنیا به اربعین حسینی تصریح کرد: امروز عظمت این رخداد در رسانه های خبری دنیا تا چه اندازه انعکاس پیدا می کند؟ نه تنها کمرنگ نشان می‌دهند بلکه گاهی با تبلیغات مسموم تلاش می‌کنند تا این همایش بزرگ را تضعیف کنند. البته این اختصاص به زمان ما ندارد و پیشتر هم دشمنان اسلام می‌کوشیدند تا زیارت حضرت سیدالشهداء(ع) را به سخره بگیرند. این عیب جویی ها علل گوناگونی دارد که نیازمند یک ژرف اندیشی و پژوهش عمیق است. من فقط در این فرصت کوتاه به یک بعد اشاره می‌کنم و آن بعد اقتدار و انسجام اسلامی است که در این همایش بزرگ به وضوح نمایان است.

وی با بیان این که اربعین حسینی تنها یک نماد شیعی نیست، افزود: اربعین حسینی یک حماسه از انسجام و اقتدار و همدلی اسلامی است که دل‌های مسلمانان را به هم گره می‌زند و با توجه به گزارشات منابع غیر شیعی از زیارت حسینی، ظرفیت تقریبی بزرگی برای مسلمانان و مذاهب اسلامی دارد. باور به زیارت و حضور در همایش اربعین، مسلمانان را با هر گرایش مذهبی شیعی و سنی به یکدیگر نزدیک می کند و می تواند نزاع های فرقه ای و اختلافات درونی را از بین ببرد. به خصوص نزاع هایی که در قرن هشتم توسط ابن تیمیه کلید خورد و بعدها از قرن دوازدهم به بعد توسط جریان تندروهای سلفی طرفدارانی پیدا کرد وتا حدی پیش رفتند که زیارت را شرک دانستند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر «مرتضی علی زاده نجار» با اشاره به تجلیات اربعین حسینی اظهار کرد: همدلی و همگرایی اجتماعی از دیگر تجلیات زیارت اربعین است. بنده توفیق پیدا کردم در پیاده روی اربعین از مسیر بغداد به کربلا حضور پیدا کردم. گاهی اوقات در برخی موکب ها، حضور زوار غیر شیعه را از کیفیت نماز خواندنشان در موکب ها، پرچم ها و بنرهایی که برافراشته شده بود و با توجه به سبک صلوات می‌شد فهمید و حتی علمای اهل سنت که در این رخداد بزرگ حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر در مراسم زیارت اربعین، حمایت از ملت‌های مظلوم در برابر استکبار است. این حرکت نوعی انسجام و همدلی اسلامی است که با ملت‌های مسلمان و مظلوم دنیا همدردی می‌کنند و استکبار را رسوا می سازند.

