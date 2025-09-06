به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست «ظرفیت‌های اربعین در آینده تمدن اسلامی» از سلسله نشست های علمی بین المللی "اربعین و آینده تمدنی امت اسلامی" به همت معاونت بین الملل حوزه های علمیه با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر «غلامرضا بهروزی لک» عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر «غلامرضا بهروزی لک» عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام در این نشست با اشاره به تعریف تمدن اسلامی اظهار کرد: تمدن عبارت از مجموعه انسانی است که دارای شاخص‌های مهمی چون داشتن یک جهان بینی کلان؛ انسجام درونی؛ قدرت جذب و سازماندهی مردمی؛ جامعیت و فراگیری؛ قدرت روزآمدسازی و نوگرایی می‌باشد. چنین شاخص‌هایی را به خوبی می‌توان در تمدن اسلامی یافت.

وی ادامه داد: قیام حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در نیمه دوم قرن اسلامی تلاشی برای حفظ اصالت و احیای اسلام بوده و بدین جهت طبق حدیث نبوی، مصباح هدایت گری و سفینه النجاه بودن آن حضرت بر سمت راست عرض الهی حک شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام با بیان این که اربعین حسینی، تلاشی برای تداوم بخشی به حرکت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) می‌باشد، افزود: حرکت اربعین حسینی از نخستین اربعین شهادت امام حسین(ع) توسط بزرگانی چون جابر بن عبدالله انصاری و به قولی با بازگشت اسرای کربلا در نخستین اربعین حسینی شکل گرفته و تاکنون با فراز و فرودهایی تداوم یافته است. چنین حرکتی در چند دهه اخیر اوج گرفته و به حرکتی چند ده میلیونی تبدیل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر «غلامرضا بهروزی لک» با اشاره به ارتباط آینده تمدن اسلامی با اربعین اظهار کرد: آینده پژوهی تمدن اسلامی و ارتباط آن با اربعین حسینی از دو منظر آینده پژوهی اکتشافی و آینده پژوهی تجویزی قابل مطالعه است. اما از لحاظ آینده پژوهی اکتشافی می‌توان به شناسایی پیشران‌هایی در قالب کلان روندها پرداخت که کاشف از آینده تمدن اسلامی و ظرفیت‌های اربعین حسینی در تقویت و شکوفایی هر چه بیشتر آن می‌باشند. پیشران‌ها، نیروها و عواملی هستند که در ساخت آینده بسیار موثر می‌باشند. این پیشران‌ها را می‌توان در قالب کلان روندها مطالعه نمود. یک روند عبارت از تحولات منظمی است که قابل شناسایی بوده و حاوی حوادث شگفتی ساز نیست. کلان روند نیز عبارت از آن روندهایی است که ابعاد مختلف زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و محدود به بعد خاصی نیست. شناسایی کلان روندها را می‌توان از طریق رصد و پیگیری مداوم امور بدست آورد.

وی خاطرنشان کرد: کلان روندهای مهمی که حاکی از ظرفیت‌های اربعین حسینی در شکل دهی به گسترش و تعمیق تمدن اسلامی می‌باشند، می‌توان در محورهای افول سکولاریسم و مدرنیته غربی، ظهور، بازگشت مکاتب غیرغربی از جمله تمدن اسلامی، بحران معنا و به تبع آن معناگرایی آینده بشری به عنوان بستر ساز شکوفایی اسلامی در آینده، برخی آثار مثبت جهانی شدن برای بهره گیری از ظرفیت‌های اربعین، رشد و گسترش حکمرانی مردمی و تجلی آن در اقامه مردمی اربعین حسینی از طریق موکب‌های حسینی و در نهایت کلان روند احیای تمدن اسلامی و به تبع آن تعمیق مقاومت اسلامی در جهان امروز، تبیین نمود.

