به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «محمود نظری»‌ فرزند آیت الله «نظری خادم الشریعه» آخرین وضعیت و روند درمانی این عالم وارسته را تشریح کرد.

وی با تقدیر از محبت‌های فراوان مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید، علما و اقشار مختلف مردم وفادار به روحانیتف افزود: به لطف خداوند متعال و توسل به ذوات مقدسه معصومین(ع) و با تلاش کادر محترم درمان وضعیت عمومی آیت‌الله نظری خادم الشریعه نسبت به روزهای گذشته پایدارتر است.

فرزند آیت الله نظری خادم الشریعه ادامه داد: طبق نظر پزشکان معالج، حال این عالم ربانی رو به بهبود است و از عموم مردم درخواست کرد برای شفاء همه بیماران خاصه این عالم ربانی دعا کنند.

فرزند آیت الله نظری خادم الشریعه تصریح کرد: اخبار مربوط به روند بهبودی آیت الله نظری خادم الشریعه تنها از طریق دفتر و همچنین فرزندان ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.

در پی کسالت آیت‌الله نظری خادم‌الشریعه و بستری شدن ایشان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی جویای حال این عالم پارسا شد و ضمن ابلاغ سلام رهبر انقلاب، برای سلامتی و بهبود ایشان دعا کرد.

آیت الله نظری خادم الشریعه از روز یک شنبه به دلیل کسالت در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری است

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