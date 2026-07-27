نبیه بری: با هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی مخالفیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری در گفت‌وگویی اظهار داشت که موضع امروز او همان موضع گذشته است و هیچ تغییری در مخالفت با مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی ایجاد نشده است. وی تصریح کرد که همچنان به موضع پیشین خود درباره «توافق چارچوب» پایبند است و آن را حتی نامطلوب‌تر از توافق ۱۷ مه می‌داند.

رئیس مجلس لبنان همچنین با ارزیابی روند سیاسی جاری به رهبری ژوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور، گفت که نسبت به دستیابی این مسیر به نتایج مثبت خوش‌بین نیست.

به گفته وی، آنچه در قالب «مناطق آزمایشی» در حال وقوع است، نگرانی‌های پیشین او را تأیید کرده و نشان می‌دهد این روند نمی‌تواند تضمین‌کننده منافع لبنان باشد.

بری در پایان تأکید کرد که هرگونه برداشت از سخنان او مبنی بر انعطاف یا موافقت با روند مذاکرات، نادرست است. او تصریح کرد که تنها اولویت، تثبیت آتش‌بس، خروج کامل نیروهای اشغالگر اسرائیلی از اراضی لبنان و بازگشت ساکنان به خانه‌های خود است و این موضوع نباید به مقدمه‌ای برای مذاکره سیاسی مستقیم با رژیم صهیونیستی یا عبور از اصول ملی لبنان تبدیل شود.

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