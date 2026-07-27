پیکر شهید «حسن غزوان الأشعل» با حضور گسترده مردم در شهر الخضر لبنان تشییع شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع از مقابل حسینیه شهر الخضر آغاز شد و حاضران با اهدای گل، از پیکر این شهید استقبال کردند. سپس آیین تجدید عهد و وفاداری برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ادامه راه شهدا و مقاومت تأکید کردند.

پس از آن، نماز میت بر پیکر شهید در محوطه حسینیه اقامه شد و جمع زیادی از مردم، خانواده‌های شهدا و اهالی منطقه در این مراسم حضور یافتند و با این شهید وداع کردند.

در پایان مراسم، پیکر شهید حسن غزوان الأشعل در گلزار شهدای شهر الخضر و در کنار دیگر شهدای این منطقه به خاک سپرده شد.

..........

پایان پیام