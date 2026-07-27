دیدار سرکنسول افغانستان در مشهد با رئیس اتاق مشترک تجارت ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نورمحمد متوکل، سرکنسول حکومت سرپرست افغانستان در مشهد، با محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک تجارت ایران و افغانستان و هیأت همراه او دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که با هدف گسترش روابط اقتصادی دو کشور برگزار شد، طرفین بر لزوم پیگیری و عملیاتیسازی توافقات حاصل از سفر استانداران هرات و خراسان رضوی تأکید کردند. تسهیل صدور ویزا برای بازرگانان ایرانی و افغانستانی، رفع موانع موجود در مسیر تجارت دوجانبه و تداوم نشستهای مشترک برای شناسایی چالشها از جمله محورهای اصلی مذاکرات بود.
متوکل و سیادت همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی استان هرات و استان خراسان رضوی و نقش کمیته همکاریهای اقتصادی این دو منطقه تأکید ورزیدند. دو طرف با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی، زبانی و تاریخی میان ملتهای ایران و افغانستان، این مشترکات را زمینهساز توسعه مناسبات تجاری دانستند و بر تقویت تعاملات بخش خصوصی دو کشور توافق کردند.
این دیدار در ادامه تلاشها برای افزایش حجم مبادلات تجاری و ایجاد بستر مناسبتر برای فعالیت بازرگانان دو کشور ارزیابی میشود.
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