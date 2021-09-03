اهدای مدال طلای ملی پوش پارادوومیدانی ایران به سردار شهید قاسم سلیمانی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ملی پوش پارادوومیدانی ایران مدال طلای بازی های پارالمپیک توکیو را به سردار شهید قاسم سلیمانی تقدیم کرد.

«حامد امیری» بعد از کسب مدال طلای پارالمپیک با بیان اینکه حدود سه ماه بدنسازی نداشتم و تنها پرتاب کردم گفت: مصدومیت پشت بازو موجب شد تا من حتی اعلام کنم توانایی رسیدن به پارالمپیک را ندارم اما خدا کمک کرد و برگشتم. من پرتاب هایم را دلی و برای مردم انجام دادم و مدالم را نیز با عشق به سردار دل‌ها تقدیم می کنم.

وی ادامه داد: باید از بهمن رضایی رییس انجمن دوومیدانی، محمد شروین اسبقیان رییس فدراسیون و محمود خسروی وفا تشکر کنم که به من اعتماد و من را اعزام کردند این مدالم پاسخ اعتماد آنان است. باید بگویم تمرینات سختی در ۲ سال پیش داشتم و از تمام کسانی که همراه و یاورم بودند تشکر کنم. این مدال تنها برای امیری نیست بلکه متعلق به تمام زحمت کشان ورزش پارالمپیکی ایران است.

دارنده مدال طلای پارالمپیک توکیو در زمینه رکورد شکنی خود گفت: رکورد قبلی متعلق به یک ایرانی بود و افتخار می‌کنم به عنوان عضو کوچکی از ورزش، آن را به نام کشورم ارتقا دادم.

وی در پایان این را هم عنوان کرد که کسب مدال پارالمپیک بسیار سخت تر از آیتم های مردان آهنین است.

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