چه رابطه ای میان مذهب و نژاد با آزار و اذیت پلیس در آمریکا وجود دارد؟

به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ به نقل از «middleeasteye»، نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که مسلمانان آمریکا پنج برابر بیشتر در معرض آزار و اذیت پلیس به دلیل دین و مذهبی که پیرو آن هستند، قرار می گیرند.

این مطالعه خاطرنشان می کند مسلمانانی که سفیدپوست هستند در مقایسه با مسلمانان غیرسفیدپوست کمتر مورد آزار و اذیت پلیس قرار می گیرند.

داده‌های این تحقیقات از نظرسنجی تجربیات مربوط به تبعیض مذهبی در سال ۲۰۱۹، پروژه‌ای که تجربیات افراد را در مورد خصومت بین فردی، تبعیض و قربانی شدن به دلیل مذهبشان بررسی می‌کند، به دست آمده است.

روابط بین جوامع مسلمان و پلیس در آمریکا همیشه پرتنش بوده است و بسیاری از مسلمانان نیز به دلیل نظارت پس از ۱۱ سپتامبر که توسط پلیس انجام شد، به پلیس بی اعتماد هستند.

در ماه جولای، شبکه اقدام عرب آمریکایی گزارش فعالیت مشکوک را از طریق قانون آزادی اطلاعات به دست آورد.

این گزارش ها بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ توسط اداره پلیس شیکاگو و پلیس ایالت ایلینویز تهیه شده است.

محیط ژئوپلیتیکی پس از ۱۱ سپتامبر یک رابطه پرتنش با مجریان قانون برای جوامع مسلمان آمریکایی ایجاد کرده است.

در مطالعه دانشگاه رایس آمده است که بسیاری از مسلمانان آمریکایی از نظارت پلیس از طریق اقداماتی مانند ردیابی آنلاین، امنیت فرودگاه، توقف های معمول یا نظارت بر فضاهای مذهبی نگران هستند.

این مطالعه خاطرنشان می کند که فقط بیش از ۳۵ درصد از افراد این گروه صرف نظر از مذهب فردی خود با چنین آزار و اذیت مواجه شده اند، که تقریبا ۱۰ برابر درصدی است که در بین بزرگسالان آمریکایی مشاهده می شود.

بیش از ۲۳ درصد از مسلمانان سیاه پوست آزار و اذیت پلیس مبتنی بر مذهب را تجربه کرده اند که تعداد آنها بیشتر از سفیدپوستان مسلمانی است که مورد آزار و اذیت پلیس قرار گرفته اند.

جوهارا فرگوسن، نویسنده اصلی این مطالعه و دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی در دانشگاه رایس، گفت: با این حال، کار کمتری برای بررسی اینکه چگونه مذهب به طور خاص تجربیات مردم را با پلیس شکل می‌دهد، وجود دارد.

وی افزود: ما معتقدیم که این موضوع مهمی برای بررسی است و می‌تواند به ما در درک ارتباط بین مذهب و نژاد در تجربیات آزار و اذیت پلیس کمک کند.

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