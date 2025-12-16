موافقت آمریکا با فروش تجهیزات نظامی ۳۴.۵ میلیون دلاری به لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور با فروش احتمالی تجهیزات نظامی به لبنان به ارزش ۳۴.۵ میلیون دلار موافقت کرده است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که از یک قرارداد فروش احتمالی به لبنان شامل تعدادی خودروی نظامی چندمنظوره با تحرک بالا از نوع M۱۱۵۱A۱ و تجهیزات مرتبط با آن، با هزینهای برآوردی معادل ۳۴.۵ میلیون دلار، حمایت میکند.
همچنین در هفتههای گذشته، وزارت خارجه آمریکا با یک قرارداد فروش نظامی دیگر به لبنان موافقت کرده بود که شامل خودروهای تاکتیکی متوسط از نوع M۱۰۸۵A۲ با ظرفیت ۵ تُن و M۱۰۷۸A۲ با ظرفیت ۲.۵ تُن، به همراه تجهیزات و خدمات پشتیبانی لجستیکی، با هزینهای حدود ۹۰.۵ میلیون دلار میشود.
آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا (DSCA) تأیید کرد که گواهی لازم برای تکمیل این معامله را به کنگره ارائه داده است. این قرارداد همچنین شامل قطعات یدکی، اسناد فنی، آموزش نیروها، تجهیزات آموزشی و پشتیبانی فنی و لجستیکی، بههمراه سایر اقلام مرتبط با این برنامه است.
وزارت خارجه آمریکا توضیح داد که هدف از این قرارداد، تقویت توانمندیهای ارتش لبنان برای مقابله با تهدیدهای امنیتی کنونی و آینده، از جمله حفاظت از تأسیسات حساس و اجرای اقدامات ضدتروریستی است.
این وزارتخانه با بیان اینکه خودروهای تاکتیکی سبک و متوسط با تحرک بالا، امکان ارتقای تاکتیکهای نظامی و همکاریهای آموزشی و عملیاتی میان ایالات متحده آمریکا و لبنان را فراهم میکند، تأکید کرد که لبنان در جذب و بهکارگیری این تجهیزات و خدمات در نیروهای مسلح خود با مشکلی مواجه نخواهد شد.
