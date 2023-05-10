به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ علما و وعاظ بحرین نگرانی عمیق خود را نسبت به تغییرات مشکوکی که توسط وزارت آموزش و پرورش این کشور در تعدادی از برنامه های درسی مدارس دولتی انجام شده ابراز کرده و خاطرنشان کردند که آنچه این وزارتخانه انجام داده است به معنای تحریف مطالب و جعل حقایق است.





علما و وعاظ بحرین در بیانیه‌ای مشترک دست اندازی به برخی از حقایق و حوادث سیره پیامبر و جایگزینی شعری درباره مسجدالاقصی به شعر ناشایست دیگر را محکوم کرده و گفتند: ما نمی‌پذیریم کسی هویت اسلامی و عربی ما را تغییر دهد.





آنها از همه آحاد جامعه و نهادهای آن تقاضا کردند که نقش قاطع خود را در نفی چنین گام خطرناک ابراز داشته و نسل آینده را از گمراهی نجات دهند.





همچنین از وزارت آموزش و پرورش بحرین خواستند که فوراً از این گام عقب نشسته و دروس تغییر داده شده را برگرداند.

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پايان پيام/ ۲۱۳