  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان

مخالفت علمای بحرین با تغییر برنامه‌های درسی در راستای عادی‌سازی روابط با اسرائیل

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۹
کد مطلب: 1364342
مخالفت علمای بحرین با تغییر برنامه‌های درسی در راستای عادی‌سازی روابط با اسرائیل

علما و وعاظ بحرین تغییر برنامه های درسی که به خاطر عادی سازی روابط با اسرائیل بر وزارت آموزش و پرورش این کشور تحمیل شده را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل بيت (ع) ـ ابنا ـ علما و وعاظ بحرین نگرانی عمیق خود را نسبت به تغییرات مشکوکی که توسط وزارت آموزش و پرورش این کشور در تعدادی از برنامه های درسی مدارس دولتی انجام شده ابراز کرده و خاطرنشان کردند که آنچه این وزارتخانه انجام داده است به معنای تحریف مطالب و جعل حقایق است.


علما و وعاظ بحرین در بیانیه‌ای مشترک دست اندازی به برخی از حقایق و حوادث سیره پیامبر و جایگزینی شعری درباره مسجدالاقصی به شعر ناشایست دیگر را محکوم کرده و گفتند: ما نمی‌پذیریم کسی هویت اسلامی و عربی ما را تغییر دهد.


آنها از همه آحاد جامعه و نهادهای آن تقاضا کردند که نقش قاطع خود را در نفی چنین گام خطرناک ابراز داشته و نسل آینده را از گمراهی نجات دهند.


همچنین از وزارت آموزش و پرورش بحرین خواستند که فوراً از این گام عقب نشسته و دروس تغییر داده شده را برگرداند.

           

.........................

پايان پيام/ ۲۱۳