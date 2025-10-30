اعزام افسران اماراتی از یمن برای آموزش مزدوران در غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت یمن اعلام کرد که خروج (حرکت) افسران اماراتی از این کشور را رصد کرده است؛ افسرانی که قبلاً در استان شبوه و در فرودگاه ریان در استان حضرموت در شرق یمن حضور داشتند، و اکنون به نوار غزه رفتهاند تا مزدوران را در آنجا آموزش دهند تا برای دشمن اسرائیلی کار کنند.
براساس این گزارش، خبرگزاری رسمی یمن «سبأ» به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که رفتن افسران اماراتی به غزه با هدف انجام همان وظایفی است که در یمن انجام میدهند و این وظایف، مدیریت مزدوران در آنجا، از آغاز جذب و بسیج تا تشکیل لشکرها و واحدهایی برای مشارکت در جنگ دشمن صهیونیستی است.
به گفتهٔ منابع، این افسران که بر گروههای مزدور در یمن نظارت دارند — و در میانشان نام طارق صالح نیز ذکر شده است — توسط فرماندهی امارات کاندید شدهاند تا برای مدت ۴۵ روز به غزه اعزام شوند تا مزدوران آنجا را در روشهای نوین جنگی، از جمله در بهرهگیری از پهپادها (انواع مختلف هواپیماهای بدون سرنشین) برای انجام عملیات امنیتی و نظامی علیه گروههای مقاومت، آموزش دهند؛ کاری مشابه آنچه امارات در سودان و یمن انجام داده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما