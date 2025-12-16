خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: خانواده، اولین نهاد اجتماعی است که هر انسانی نخستین گامهای ورود به مسیر رشد را در آن برمیدارد. اینکه اکثریت برنامههای مخرب و هجمههای فرهنگی و اجتماعی از جانب مخالفان سلامت بشر جهت نابودی خانواده طرحریزی میشود، ضرورت صیانت و محفوظ نگه داشتن این نهاد مقدس را آشکارتر میکند.
دین مبین اسلام با سرلوحه قرار دادن آیات کتاب آسمانی و روایات معصومین(ع) راهکارهای مناسبی برای حفظ و نگهداری بنیان خانواده و رشد و تعالی اعضای آن برای جوامع بشری ارائه داده است.
رعایت آداب اسلامی در سبک زندگی از جمله مواردی است که به عنوان راهکار و چارهساز در حفظ و تحکیم خانواده نقش بسزایی دارد. اگر هر یک از اعضای این جامعه کوچک خود را ملزم به رعایت آداب اسلامی بدانند، بدون شک در کنار یکدیگر میتوانند این زورق ارزشمند را به ساحل آرامش برسانند.
امام جعفر صادق(ع) فرمود: خود را برای خوشرفتاری با همنشین خویش آماده کن، و خلق و خویت را نیکو گردان، و زبانت را نگهدار، و خشمت را فرو بر، و سخنان بیهوده را رها کن، و عفو را پیشه ساز، و بخشنده باش.
این سفارشهای ارزشمند از امام معصوم(ع) از رفتارهای ضروری در خانواده است که با بهکارگیری آن شاید هیچ مشکلی در خانواده ایجاد نخواهد شد.
ابو ربیع شامی میگوید: به حضور امام صادق(ع) رسیدم در حالی که خانه پر از جمعیّت بود، فرمود: ای شیعیان آل محمد، آگاه باشید از ما نیست کسی که هنگام خشم بر خود مسلّط نباشد، و کسی که با یارانش بخوبی رفتار نکند و به آنان که با او خوشاخلاقی کردهاند خوشخلقی نشان ندهد، و با همنشینانش بهخوبی معاشرت نکند، و نسبت به همسایگان خوشرفتار نباشد و رعایت نمکخوارگی را ننماید.
