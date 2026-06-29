به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سارا مولالی» اسقف اعظم کانتربری و رهبر کلیسای انگلستان، پس از یک سفر پنجروزه به فلسطین اشغالی، خواستار پایان اشغال سرزمین فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی شد. وی به همراه «حسام نعوم» اسقف اعظم کلیسای انگلیکان قدس، در نامهای مشترک از پیروان کلیسای انگلیکان در سراسر جهان خواستند از سیاستمداران بخواهند «همه اقدامات لازم را برای ایجاد مسیری معتبر بهمنظور پایان دادن به اشغال» انجام دهند.
در این نامه تأکید شده است: «این روند باید به راهحلی عملی بر پایه تشکیل دو کشور منجر شود تا اسرائیلیها و فلسطینیها بتوانند در صلح، کرامت و امنیت زندگی کنند. وضعیت قدس نیز باید از طریق مذاکره و بهعنوان پایتخت مشترک تعیین شود.»
هشدار درباره فروپاشی غزه و کوچ مسیحیان فلسطینی
مولالی و نعوم با ابراز نگرانی نسبت به آینده مسیحیان بومی فلسطین اعلام کردند که موجودیت این جامعه که ریشه آن به دوران حضور حضرت عیسی(ع) در سرزمین مقدس بازمیگردد، با تهدید جدی روبهرو شده است. آنان همچنین وضعیت نظام سلامت در نوار غزه را «فروپاشی فاجعهبار» توصیف کردند.
این نامه پس از سفر پنجروزه هیأت کلیسایی منتشر شد؛ سفری که طی آن مولالی از «مشقتهای عظیم» مردم فلسطین، «شبکه گسترده ایستهای بازرسی» در کرانه باختری، نوار غزه و قدس شرقی سخن گفت و در سخنرانی خود تأکید کرد که حضرت عیسی(ع) نیز در دوران اشغال و حاکمیت بیگانگان زندگی میکرد.
خشونت شهرکنشینان و گسترش شهرکسازی
اسقف اعظم کانتربری در جریان این سفر با خانواده «داوود نصار» از مسیحیان فلسطینی در کرانه باختری دیدار و همراه آنان یک درخت زیتون غرس کرد. این خانواده از سال ۱۹۹۱ تاکنون با تلاشهای رژیم صهیونیستی برای مصادره زمینهای خود مقابله کرده و بارها هدف حملات شهرکنشینان صهیونیست قرار گرفتهاند.
مولالی با اشاره به مهاجرت بسیاری از مسیحیان فلسطینی گفت: «درختان زیتون نماد ریشههای عمیق آنان در این سرزمین هستند» و خانواده نصار را نمونهای از «مقاومت مسیحی در برابر بیعدالتی» دانست. کاخ لمبث، مقر اسقف اعظم کانتربری، نیز اعلام کرد هدف این سفر، حمایت از مسیحیان فلسطینی در شرایطی بوده که «جوامع فلسطینی با خشونت از سرزمینهای خود رانده میشوند و شهرکهای غیرقانونی با سرعت در سراسر کرانه باختری گسترش مییابند.»
«الحاق در عمل» و مسئولیت اخلاقی جامعه جهانی
مولالی و نعوم در نامه مشترک خود نوشتند که با خانوادههایی دیدار کردهاند که در نتیجه جنگهای مداوم در فلسطین و اسرائیل دچار آسیبهای روحی شدهاند. آنان درباره کرانه باختری تصریح کردند: «خشونت مهارنشده شهرکنشینان، کوچ اجباری، تبعیض نظاممند و گسترش ایستهای بازرسی، فلسطینیان را فقیر، درمانده و ناتوان از ایجاد تغییر کرده است. الحاق این سرزمین در عمل، هرچند نه به نام، در حال وقوع است.»
در ادامه این نامه آمده است: «رنج عمیق مردم غزه همچنان ادامه دارد. جامعه جهانی نباید روی خود را از این فاجعه برگرداند؛ بلکه مسئولیتی اخلاقی برای کاهش این رنج و کمک به بازسازی جامعه غزه بر عهده دارد.»
مولالی همچنین در ارزیابی خود از تحولات منطقه گفت: «درگیریهای خاورمیانه نشانه بحرانی عمیقتر در عرصه سیاست و معنویت است؛ بحرانی که در نتیجه کنار گذاشتن حقوق بینالملل و توسل روزافزون به نیروی نظامی به وجود آمده است.»
در جریان این سفر، وی با «لیان نصیر» فعال ۲۶ ساله جامعه انگلیکان فلسطین که پس از بازداشت توسط نظامیان صهیونیست آزاد شده بود و همچنین والدین «ناتالی ابودیه» دانشجوی مسیحی که بدون هیچ اتهامی بازداشت شده بود، دیدار کرد. مولالی در کلیسای سنت پیتر شهر بیرزیت (شهری در شمال رامالله در کرانه باختری) خطاب به عبادتکنندگان گفت: «از جایگاه خود بهعنوان اسقف اعظم برای دستیابی به صلحی که خواهان آن هستید و آزادیای که شایسته آن هستید، تلاش خواهم کرد.»
وی در موعظه خود نیز افزود: «حضرت عیسی(ع) با مردمی سخن میگفت که در سرزمینی اشغالشده و زیر سلطه بیگانگان زندگی میکردند... فقط میتوانم تصور کنم که این سخنان امروز برای شما چه معنایی دارد.»
............
پایان پیام
نظر شما