به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از نمایندگان پارلمان و سیاستمداران لبنانی روز سه شنبه (۲۸ مرداد) از شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان به دلیل اعلام مخالفت با تسلیم سلاح در سخنرانی اخیر خود شکایت کردند. دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی خود دولت لبنان را به تسلیم کشور به «اسرائیل» متهم کرده بود.

نشریه الکترونیکی رای‌الیوم، در سرمقاله‌ای به قلم عبدالباری عطوان سردبیر این نشریه، به تحلیل وقایع این روزهای لبنان حول سلاح مقاومت پرداخته و خاطرنشان کرده است: این اقدام فقط یک اقدام قضایی و سیاسی علیه حزب‌الله نیست؛ بلکه مقدمه جنگ داخلی با پوشش قانون و تلاشی است برای بخشیدن وجهه قانونی به تصمیم رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله توسط ارتش این کشور که در چارچوب اجرای نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی تا قبل از پایان سال اتخاذ شده است.

طرح شکایت از دبیرکل حزب‌الله در نشست عصر روز سه‌شنبه در دفتر سرتیپ اشرف ریفی، نماینده فعلی پارلمان و وزیر سابق در محله الاشرفیه در بیروت صورت گرفت. شرکت‌کنندگان در این جلسه ابتدا به بررسی سخنرانی اخیر شیخ نعیم قاسم پرداخته و سپس با صدور بیانیه‌ای، حزب‌الله را به تحریک اختلافات فرقه‌ای و مذهبی و قرار دادن کشور در معرض جنگ داخلی متهم کرده و تصمیم گرفتند کار را به دستگاه قضایی لبنان ارجاع دهند. آنها در ادامه، با رایزنی با نمایندگان پارلمان و رهبران احزاب دیگر، تلاش کردند جبهه ضد مقاومت ایجاد کنند.

این در حالی است که سلاح مقاومت، بر اساس توافقنامه طائف، کاملا قانونی است. در توافقنامه طائف به وضوح بر ضرورت حفظ سلاح مقاومت برای مقابله با تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان تصریح شده است.

آنچه که در لبنان پیش رو داریم، تلاش برای آغاز هرچه سریع‌تر جنگ داخلی و همدستی نیروهای سیاسی و پارلمانی و دستگاه قضایی لبنان برای خلع سلاح مقاومت در راستای اجرای نقشه آمریکاست که توسط توماس باراک، نماینده آمریکا در لبنان به ارکان سه گانه حکومتی شامل دولت، ریاست جمهوری و پارلمان تحویل داده شده است.

این حرکت سرآغاز تحولی استراتژیک و بسیار خطرناک در لبنان است که با جرم‌انگاری سلاح مقاومت و قطع دسترسی آن به منابع مالی و تسلیحاتی در داخل و خارج به خصوص از طریق سوریه آغاز شده است.

تصادفی نیست که سنگربندی‌های سیاسی جدید و جرقه‌های اولیه جنگ داخلی جدید از منطقه الشرفیه آغاز شود، زیرا شراره‌های نخستین جنگ داخلی، از همین منطقه زده شد. دوباره همان تاریخ خونین در حال تکرار است با این تفاوت که جنگ داخلی اول برای خلع سلاح مقاومت فلسطین – که از حمایت گروه‌های ملی لبنان برخوردار بود – راه افتاد. و این بار علیه مقاومت لبنان است که دو بار رژیم صهیونیستی را در حمله به لبنان شکست داده است؛ بار اول که جنوب لبنان را آزاد کرد و بار دوم که در برابر تجاوز رژیم اشغالگر به لبنان در ژوییه ۲۰۰۶ ایستادگی کرد.

کسانی که به دنبال خلع سلاح حزب‌الله و کشاندن کشور به جنگ داخلی هستند این دو پیروزی درخشان و تابناک در تاریخ لبنان و منطقه را فراموش کرده‌اند و از یاد برده‌اند که سلاح مقاومت هرگز رو در روی ملت لبنان قرار نگرفته؛ بلکه همیشه دشمن را هدف گرفته و برای دفاع از لبنان استفاده شده است و مهمتر از همه اینها، فراموش کرده‌اند که این نمایندگان حزب‌الله و جنبش امل بودند که ژوزف عون، رئیس‌جمهور کنونی را به کاخ بعبدا رساندند آنهم پس از آنکه دو سال کامل این کشور رئیس جمهور نداشت. آنها بودند که به کابینه نواف سلام، نخست وزیر کنونی رأی اعتماد دادند که الان بیش از همه برای خلع سلاح حزب‌الله تلاش می‌کند.

صداهایی که امروز برای محاکمه شیخ نعیم قاسم بلند شده و حمایت‌های قانونی و سیاسی را در زمینه از خلع سلاح حزب‌الله لبنان تأمین می‌کنند نه در جنگ داخلی اول پیروز شدند و نه امروز پیروز خواهند شد. زیرا همانطور که شیخ قاسم در سخنرانی خود گفت، «جنگی کربلایی» در پیش خواهد بود؛ یعنی یا پیروزی یا شهادت.

سلاح مقاومت، مقدس است و جز برای اهداف مقدس به کار نمی‌رود که مهمترین آن محافظت از لبنان و حاکمیت کشور در برابر هرگونه اشغالگری اسرائیل است.

