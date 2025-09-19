آرزویی که محقق نخواهد شد/ شروع با عملیات پیجری؛ پایان با خلع سلاح!

خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
بدترین سناریوی ممکن برای پایان یک دوره سیساله فعالیت موفق حزبالله لبنان، خلع سلاح این گروه و بازگشت لبنان به شرایط پیش از سال ۲۰۰۰ میلادی است.
هفدهم سپتامبر، سالگرد عملیات انفجار پیجرهاعلیه حزبالله لبنان است؛ عملیاتی غافلگیرانه که متأسفانه آغازی بر ضربات سنگین بعدی به پیکر این حزب بود. این ضربات با ترور سید حسن نصرالله به اوج خود رسید و اکنون سخن از خلع سلاح حزب و صلح با رژیم صهیونیستی به میان آمده است.
بدون تردید، حزبالله جبهه حق بوده و پیروز نهایی میدان خواهد بود و رژیم کودککش و پیامبرآزار صهیونیستی، جبهه باطل و محکوم به شکست است. اما آسیبشناسی، رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، امری ضروری برای جبران خسارات و جلوگیری از تداوم حملات دشمن به شمار میرود.
• هفدهم سپتامبر: عملیات پیجر؛
• بیستم سپتامبر:ترور فرماندهان یگان رضوان؛
• بیست و سوم سپتامبر:آغاز جنگ ۶۶ روزه برای تصرف زمینی لبنان؛
• بیست و هفتم سپتامبر:شهادت سید حسن نصرالله؛
• سوم اکتبر:شهادت سید هاشم صفیالدین.
اینها پنج ضربه مهلکی بودند که شیرازه حزبالله لبنان را از هم گسیخت، اما آن را نابود نکردند.
علت زمینگیری حزبالله در پی این پنج حمله غافلگیرانه را میتوان در تحلیل نادرست این گروه از وضعیت خود و دشمن دانست. شاید به جرأت بتوان گفت حزبالله، در سایه پیروزیهای پیاپی، دچار غرور شد. دستکم گرفتن دشمن، موجب شد تحلیل درستی از او به عمل نیاید.
چه کسی فکر میکرد صهیونیستها بتوانند فرماندهان ارشد نظامی ایران را در خانههایشان ترور کنند؟
این آفت «غرور ناشی از موفقیت» که به تحلیل نادرست از دشمن میانجامد، نهتنها در حزبالله لبنان، که در کل جبهه مقاومت باید جدی گرفته شود. هنگامی که اطلاعات دقیقی وجود نداشته باشد، تحلیل درستی نیز صورت نمیگیرد و در نتیجه، اقدامات لازم انجام نمیپذیرد. این امر به ضربههای راهبردی میانجامد که ریشه در عملکرد داخلی و اشکالات درونی خودمان دارد، نه صرفاً در اقدامات دشمن.
این دشمن، همان دشمن سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ و همان حریف جنگهای ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و ۱۱ روزه است، با این تفاوت که او خود را بهروز کرده، از شکستها دلسرد نشده و با ایدهها و طراحیهای پیچیده وارد میدان نبرد شده است. این دقیقاً کاری است که امروز جبهه مقاومت باید انجام دهد.
دشمن نیز به خوبی آگاه است که هنوز بر میدان پیروز نشده و وضعیت شکنندهاش قطعاً به او آسیب خواهد زد؛ به شرطی که ما دچار سستی و ناامیدی نشویم و با بهرهگیری بهموقع از ظرفیتهای موجود، طراحی نو و جدیدی برای مواجهه با او ارائه دهیم. قطعاً خدای سالهای پیروزی، همان خداست و یاری خواهد رساند؛ به شرط حرکت بهموقع و درست. چرا که باطل، عدم است و حق، وجود. والسلام.
محمدکاظم کاظمی
کارشناس مسائل بینالملل
