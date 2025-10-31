به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، پس از دیدار با البطرک المارونی بشاره بطرس الراعی در مقر بکرکی، در سخنانی جنجالی اعلام کرد: «هیچ عقب‌نشینی‌ای از تصمیم حصر سلاح وجود ندارد. تصمیم نهایی گرفته شده و ارتش لبنان طرحی برای اجرای آن ارائه کرده است. در کمتر از یک هفته، فرمانده ارتش گزارش جدیدی از روند اجرای این طرح ارائه خواهد داد.»

وی مدعی شد که دولت لبنان در حال تلاش برای «توقف نقض‌های اسرائیلی» از طریق سازوکارهای بین‌المللی و ارتباطات منطقه‌ای و جهانی است و افزود: «ما شاهد تصعید اسرائیلی هستیم و همه تلاش خود را برای بازگشت به توافق آتش‌بس و توقف عملیات خصمانه به کار گرفته‌ایم.»

جمع‌آوری سلاح‌های اردوگاه‌های فلسطینی

نخست‌وزیر لبنان همچنین درباره موضوع سلاح در اردوگاه‌های فلسطینی گفت: «گام‌های جدی برای جمع‌آوری سلاح از این اردوگاه‌ها برداشته‌ایم و تاکنون بیش از بیست کامیون از سلاح‌های سنگین تحویل داده شده است. این روند ادامه دارد و هنوز به پایان نرسیده است.»

برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر

نواف سلام در ادامه به مسئله انتخابات پارلمانی اشاره کرد و گفت: «انتخابات در موعد قانونی خود برگزار خواهد شد. دولت بر این اساس فعالیت می‌کند و این موضوع قابل بحث نیست.»

وی افزود که کمیته‌ای پارلمانی برای بررسی اجرای قانون انتخابات تشکیل شده و برخی کاستی‌ها در قانون نیاز به بررسی حقوقی دارد که فراتر از اختیارات دولت است.

تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

در حالی‌که نخست‌وزیر از «تلاش برای توقف تجاوزات اسرائیل» سخن می‌گوید، نیروهای رژیم صهیونیستی بامداد پنج‌شنبه بار دیگر به عمق خاک لبنان تجاوز کردند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، یک یگان نظامی صهیونیستی حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد از مرز عبور کرده و بیش از یک کیلومتر در عمق اراضی شهرک بلیده پیشروی کرده است. این نیروها با چندین خودروی نظامی و خودروهای سبک «ATV» به سمت مرکز این شهرک حرکت کردند.

به گفته منابع محلی، نیروهای متجاوز صهیونیست وارد ساختمان شهرداری بلیده شدند، جایی که یکی از کارمندان شهرداری به نام ابراهیم سلامه در آن حضور داشت. نظامیان دشمن پس از ورود به ساختمان، وی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

این اقدام جنایتکارانه خشم مردم و گروه‌های مقاومت را برانگیخته است. منابع مقاومت تأکید کرده‌اند که «دشمن صهیونیستی بهای این تجاوز و خون شهید ابراهیم سلامه را خواهد پرداخت.»

اظهارات نواف سلام درباره حصر سلاح و تحویل سلاح از اردوگاه‌های فلسطینی در حالی بیان می‌شود که رژیم صهیونیستی روزانه جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و زمینی قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، سخنان نخست‌وزیر لبنان بیش از آنکه نشانه عزم برای حفظ حاکمیت ملی باشد، به تعبیر ناظران لبنانی، تلاشی برای جلب رضایت آمریکا و متحدانش در انگلیس و فرانسه است.

گروهی از کارشناسان سیاسی معتقدند که طرح موسوم به «حصر سلاح» در واقع طرحی آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی برای تضعیف محور مقاومت در لبنان است و هدف آن خلع سلاح حزب‌الله و تضعیف قدرت بازدارندگی در برابر تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی است. گروه‌های مقاومت لبنان تأکید دارند که سلاح مقاومت خط قرمز ملت لبنان است و هیچ دولتی حق ندارد در برابر دشمنی که هر روز خاک لبنان را نقض می‌کند، از مردم و مقاومت سلب قدرت دفاعی کند.

