به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با صدور دستوری داخلی، گروه تروریستی هیأت تحریر الشام را از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج کرد.

طبق دستور مشاهده شده، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا به این وزارتخانه دستور داده تا گروه تروریستی هیأت تحریرالشام را از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج کرد.

تصمیم روبیو با تلاش‌های دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای عادی‌سازی روابط بین دولت «ابومحمد الجولانی» رئیس جمهور خودخوانده سوریه، سرکرده هیأت تحریر الشام و رژیم صهیونیستی همزمان شده است.

الجولانی سابقه فعالیت در القاعده را دارد و او فرمانده شاخه این گروه تروریستی در سوریه بود.

برخورد گزینشی با موضوع تروریسم باعث شده که هیچ‌گاه ریشه تروریسم در منطقه خشکانده نشود

«مراد عنادی» کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه این کشور نام گروهک تروریستی تحریرالشام را از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی حذف کرده است و همچنین اقدام چند روز پیش رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر لغو تحریم‌ها علیه سوریه گفت: بعد از ۱۱ سپتامبر «بوش پسر» اعلام کرد که بزرگترین ماموریت آمریکا مبارزه با تروریسم است و حتی آن را همتراز با جنگ عنوان کرد، چنان که مقامات سازمان ملل در آن مقطع معترض شدند که نباید به این میزان این مسئله برجسته‌سازی شود.

او با بیان اینکه «واشنگتن در چارچوب همین نگاه برخی گروه‌های مشروع و نامشروع را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد»، خاطرنشان کرد: دولت آمریکا متناسب با سیاست‌هایی که در حوزه بین‌الملل دنبال می‌کرد بعضاً اقدام به خارج کردن برخی از این گروه‌ها از این لیست کرده و حتی آنها را سفیدشویی می‌کند و از آنها به عنوان گروه‌های سیاسی یاد می‌کند.

عنادی با بیان اینکه «برخورد گزینشی با موضوع تروریسم و مبارزه با گروه‌های تروریستی باعث شده که هیچ‌گاه ریشه تروریسم در منطقه خشکانده نشود»، تصریح کرد: به اعتراف هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا دولت این کشور در راه‌اندازی داعش نقش مستقیمی داشته است، بعد از آن در راستای منافع خود اقدام به سرکوب و نابودی این گروه کرد و حتی بعید نیست در راستای برخوردهای دوگانه‌ای که با موضوع مبارزه با تروریسم دارد یک زمانی نیز داعش را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرده و از آن به عنوان یک گروه سیاسی یاد کند.

این روزنامه نگار در ادامه صحبت‌های خود به برخوردهای دوگانه آمریکا با دیگر مسائل بین‌الملل اشاره کرد و گفت: این کشور به تاسیسات هسته‌ای ایران که عضو معاهده منع اشاعه و ان‌پی‌تی است حمله کرد و از اقدامات اسرائیل که دارای سلاح هسته‌ای است و عضو ان‌پی‌تی نیز نیست در حمله به ایران دفاع کرد. از دیگر سو دولت آمریکا از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه حمایت می‌کند و چشم خود را بر روی این جنایت‌ها بسته است ولی اگر در کشور دیگری که همسو با آمریکا نیست، کوچک‌ترین اتفاقی بیفتد مدعی نقض حقوق بشر می‌شود.

آمریکا در تعامل با حاکمان جدید سوریه از سیاست هویج و چماق استفاده می‌کند

این کارشناس مسائل بین‌الملل همچنین با اشاره به اقدام دولت آمریکا در رفع تحریم‌های دولت سوریه اظهار کرد: آنها در تعامل با حاکمان جدید سوریه از سیاست هویج و چماق استفاده می‌کنند از یک طرف اسرائیل مرتب سوریه را بمباران می‌کند، از دیگر سو آمریکا اقدام به رفع تحریم‌ها می‌کند و مدعی است که این زمینه را فراهم کرده که سوریه وارد نظم اقتصاد بین‌الملل شود ولی از دیگر سو اجازه نمی‌دهد که دولت سوریه هیچ ساختار اقتصادی و نظامی مستحکمی داشته باشد، واشنگتن می‌خواهد این کشور کاملاً تحت امر باشد و هیچ گونه استقامت و مقاومتی نداشته باشد.

این روزنامه‌نگار افزود: آمریکایی‌ها سعی می‌کنند که نوع ارتباطشان با حاکمان جدید سوریه را به عنوان یک مدل و الگو مطرح کنند و به کشورهای غرب آسیا بگویند که هر کسی با ماست از این مزیت‌ها برخوردار می‌شود و هر کسی با ما نیست با آن برخورد می‌کنیم.

