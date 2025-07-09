به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس و بنیان‌گذار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در همایش ملی «ادیان الهی و مسئله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» که صبح روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه در تالار علامه جعفری این پژوهشگاه برگزار شد، با تبریک پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت، تأکید کرد که دشمنان انقلاب اسلامی با طراحی یک جنگ ترکیبی همه‌جانبه، به‌دنبال نابودی برنامه هسته‌ای ایران و تجزیه کشور بودند اما با شکست مواجه شدند.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند عده‌ای ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور با آن‌ها همراهی خواهند کرد، اما در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، تمام ملت ایران حتی منتقدان و مخالفان نظام نیز یکپارچه در برابر دشمن ایستادند. این ایستادگی نشان‌دهنده عظمت و آگاهی ملتی است که با تمدن چند هزار ساله خود به یک قدرت جهانی تبدیل شده و هیچ قدرتی یارای مقابله با آن را ندارد.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در جریان نبرد اخیر، جبهه مقاومت توسعه یافته و از شکل سنتی خود خارج شده است. به گفته وی، پیش‌تر این جبهه تنها شامل برخی کشورهای اسلامی می‌شد، اما امروز فراتر از مرزهای دینی و مذهبی گسترش یافته و حتی در غرب و داخل آمریکا نیز صداهایی در حمایت از مقاومت و جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد.

به گفته وی، اکنون ۱۲ تا ۱۶ کشور به‌صورت عملی در جبهه مقاومت قرار دارند و لازم است این جبهه به‌صورت رسمی و بین‌المللی تشکیل شود تا با انسجام بیشتر در برابر استکبار جهانی بایستد.

آیت‌الله رشاد با استناد به آیات قرآن کریم، بر ارزش والای جان انسان‌ها تأکید کرد و گفت: در قرآن، جهاد در راه خدا برای دفاع از مظلومان و مستضعفان یکی از وظایف مومنان معرفی شده است. به اعتقاد وی، جهاد در برابر طاغوت یکی از اصول بنیادین ادیان الهی است و هیچ پیامبری در برابر ظلم ساکت نبوده است.

وی با اشاره به سرنوشت حضرت یحیی، حضرت موسی، حضرت عیسی و رسول گرامی اسلام، بیان کرد که همه پیامبران الهی در برابر ستم و فساد ایستادند.

وی با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: امروزه با طاغوت‌هایی مانند دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو مواجه هستیم که مجموعه‌ای از جرایم بین‌المللی را مرتکب شده‌اند. از دیدگاه آیت‌الله رشاد، این دو چهره سیاسی مصداق کامل محارب و مفسد فی‌الارض هستند، زیرا دست به قتل‌عام صدها هزار انسان زده‌اند، جنگ‌های بی‌شماری به راه انداخته‌اند و عامل بسیاری از فسادها در جهان هستند. وی تأکید کرد که این افراد باید به اتهام جنایت علیه بشریت اعدام شوند و از صفحه زمین محو شوند تا بشریت رنگ صلح و امنیت را ببیند.

آیت‌الله رشاد سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، شورای حقوق بشر و مدعیان دفاع از حقوق بشر را فاقد اعتبار واقعی دانست و آن‌ها را ابزار قدرت‌های ثروتمند و سلطه‌گر توصیف کرد. وی با اشاره به کشتار نزدیک به صد هزار نفر در غزه ـ که اکثرشان زنان و کودکان هستند ـ پرسید: در برابر این جنایت‌ها، سازمان ملل کجاست؟ کجایند مدعیان دروغین حقوق بشر؟

وی تأکید کرد: ملت ایران و جبهه مقاومت باید بیش از پیش تجهیز و تقویت شوند، چراکه اگر ایران فاقد توان موشکی بود، دشمنان تاکنون کشور را تجزیه و نظام را سرنگون کرده بودند. به گفته او، این توانمندی نظامی نتیجه تدبیر سرداران شهید و مجاهدانی است که امنیت کشور را تضمین کرده‌اند.

آیت‌الله رشاد در پایان سخنان خود تصریح کرد که مردم و ملت‌ها باید بیدار باشند و جبهه‌ای فراگیر، مؤثر و بین‌المللی در برابر نظام سلطه و صهیونیسم ایجاد کنند تا بشریت به آرمان عدالت، آزادی و امنیت دست یابد.

..............................

پایان پیام/ 167